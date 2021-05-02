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Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 02 мая 2021
Тоттенхэм
02.05.2021, воскресенье, 21:15
Англия. Премьер-лига, 34 тур
4 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
36'
Г. Бэйл
61'
Г. Бэйл
69'
Г. Бэйл
77'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
П. Хейбьерг
88'
83'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Д. МакГолдрик
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Алли
78'
ГОЛ! 4:0!
Х. Сон
Пас отдал
С. Бергвейн
77'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Бэйл
75'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Ло Чельсо
70'
ГОЛ! 3:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
С. Орье
69'
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Сон
61'
46'
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Брюстер
46'
Замена
С. Берге
️️️️
Д. Богль
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
С. Орье
36'
18'
Желтая карточка
Д. Иган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
3
Регилон
15
Дайер
23
Алдервейрелд
92
Орье
23
Хейбьерг
7
Сон
8
Алли
18
Бэйл
9
Кейн
20
Ло Чельсо
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
2
Богль
15
Иган
6
Бешам
32
Балдок
3
Стивенс
10
Норвуд
13
Флек
23
Осборн
10
Брюстер
17
МакГолдрик
20
Ло Чельсо
4
Уинкс
4
Уинкс
20
Ло Чельсо
18
Бэйл
34
Бергвейн
34
Бергвейн
18
Бэйл
8
Алли
9
Ламела
9
Ламела
8
Алли
2
Богль
16
Берге
16
Берге
2
Богль
10
Брюстер
7
Бурк
7
Бурк
10
Брюстер
17
МакГолдрик
11
Муссе
11
Муссе
17
МакГолдрик
Остались в запасе
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Райан Мэйсон
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
Остались в запасе
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Райан Мэйсон
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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