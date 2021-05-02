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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Чертаново
Енисей - Чертаново: обзор матча 02 мая 2021
Енисей
02.05.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 40 тур
1 : 1
Завершен
Чертаново
87'
Н. Раздорских
7'
Д. Тюменцев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Чертаново
90'
+4
Замена
К. Ляхов
️️️️
А. Канищев
88'
Замена
Е. Рудковский
️️️️
В. Бартасевич
ГОЛ! 1:1!
Н. Раздорских
87'
85'
Замена
А. Надольский
️️️️
Н. Сулейманов
Замена
М. Комков
️️️️
Х. Эдуардо Лескано
75'
Замена
Н. Раздорских
️️️️
Н. Глушков
71'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Зотов
68'
58'
Желтая карточка
Н. Сулейманов
Желтая карточка
В. Кичин
52'
49'
Желтая карточка
В. Бартасевич
Замена
Е. Песиков
️️️️
М. Елеев
46'
Замена
Н. Марков
️️️️
Д. Билоног
46'
Желтая карточка
В. Цховребов
42'
Желтая карточка
Х. Эдуардо Лескано
32'
22'
Желтая карточка
С. Пиняев
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Тюменцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Александр Алферов
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Никита Сулейманов
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
7
Александр Канищев
АП
18
Артем Соколов
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Енисей
31
Аркадий Желнин
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
21
Никита Раздорских
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
27
Александр Галимов
ПВ
9
Илья Карпук
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
10
Егор Рудковский
ЦП
18
Александр Надольский
АП
4-1-2-2-1
1
Опарин
2
Кичин
33
Сухомлинов
15
Цховребов
12
Елеев
64
Ланин
21
Зотов
8
Иванов
19
Глушков
9
Билоног
23
Лескано
3-1-1-3-2
31
Абаев
63
Никитенков
13
Бартасевич
66
Гудков
6
Сулейманов
22
Завезен
68
Герчиков
18
Соколов
9
Пиняев
7
Канищев
15
Тюменцев
19
Глушков
21
Раздорских
21
Раздорских
19
Глушков
12
Елеев
9
Песиков
9
Песиков
12
Елеев
9
Билоног
13
Марков
13
Марков
9
Билоног
21
Зотов
90
Ломакин
90
Ломакин
21
Зотов
23
Лескано
10
Комков
10
Комков
23
Лескано
7
Канищев
30
Ляхов
30
Ляхов
7
Канищев
6
Сулейманов
18
Надольский
18
Надольский
6
Сулейманов
13
Бартасевич
10
Рудковский
10
Рудковский
13
Бартасевич
Остались в запасе
Енисей
Чертаново
9
Илья Карпук
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
31
Аркадий Желнин
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Главный тренер
Александр Алферов
4
Данила Молодняков
ЦЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
13
Михаил Лямзин
ОП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
9
Илья Карпук
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
27
Александр Галимов
ПВ
31
Аркадий Желнин
ВР
22
Дмитрий Ребров
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
Остались в запасе
4
Данила Молодняков
ЦЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
13
Михаил Лямзин
ОП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Александр Алферов
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Енисей - Чертаново
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
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1 : 0
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Балтика-2
Информация о матче
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