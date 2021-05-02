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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Лион
Монако - Лион: обзор матча 02 мая 2021
Монако
02.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 3
Завершен
Лион
25'
К. Фолланд
86'
В. Бен-Йеддер (П)
57'
М. Депай
77'
Марсело
89'
Р. Шерки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Лион
89'
ГОЛ! 2:3!
Р. Шерки
Пас отдал
М. Де Шильо
88'
Замена
Р. Шерки
️️️️
К. Токо Экамби
88'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Т. Мендес
86'
Желтая карточка
А. Лопеш
ГОЛ с пенальти! 2:2!
В. Бен-Йеддер
86'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
К. Энрике
81'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Р. Агилар
81'
77'
ГОЛ! 1:2!
Марсело
Пас отдал
М. Депай
75'
Замена
У. Ауа
️️️️
Л. Пакета
72'
Желтая карточка
Т. Кадевере
70'
Вторая желтая
М. Какере
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Ю. Фофана
69'
Желтая карточка
Ю. Фофана
64'
Замена
Э. Матацо
️️️️
С. Фабрегас
61'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
А. Дисаси
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
Пас отдал
К. Токо Экамби
46'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Л. Дюбуа
30'
Желтая карточка
М. Какере
29'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Д. Денайе
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
12
Флорентину
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Райан Шерки
АП
14
Яхья Сумаре
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
3-3-2-2
23
Леком
2
Агилар
21
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
14
Чуамени
19
Сидибе
24
Фофана
4
Фабрегас
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-1-1-2-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
22
Де Шильо
23
Мендес
8
Какере
11
Пакета
70
Корне
10
Депай
9
Экамби
24
Фофана
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
24
Фофана
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
4
Фабрегас
8
Матацо
8
Матацо
4
Фабрегас
2
Агилар
69
Геббельс
69
Геббельс
2
Агилар
12
Энрике
9
Пеллегри
9
Пеллегри
12
Энрике
64
Денайе
20
Дьоманде
20
Дьоманде
64
Денайе
23
Мендес
36
Гимарайнс
36
Гимарайнс
23
Мендес
11
Пакета
10
Ауа
10
Ауа
11
Пакета
9
Экамби
10
Шерки
10
Шерки
9
Экамби
15
Дюбуа
9
Кадевере
9
Кадевере
15
Дюбуа
Остались в запасе
Монако
Лион
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
12
Флорентину
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
14
Яхья Сумаре
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Монако - Лион
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
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