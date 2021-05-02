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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Сигма
Яблонец - Сигма: обзор матча 02 мая 2021
Яблонец
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
3 : 1
Завершен
Сигма
45'
И. Шранц (П)
65'
И. Шранц
68'
М. Долежал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Сигма
Замена
Т. Смейкал
️️️️
В. Йовович
89'
Желтая карточка
Я. Поважанец
81'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
И. Шранц
78'
72'
Замена
М. Хытил
️️️️
М. Неспор
72'
Замена
P. Zifcak
️️️️
M. Vepřek
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Плестил
69'
ГОЛ! 3:0!
М. Долежал
68'
ГОЛ! 2:0!
И. Шранц
Пас отдал
Д. Плестил
65'
45'
+1
Желтая карточка
Р. Брейте
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Шранц
45'
Желтая карточка
И. Шранц
39'
38'
Желтая карточка
М. Гала
33'
Желтая карточка
M. Vepřek
Вторая желтая
М. Кратохвил
31'
Желтая карточка
М. Кратохвил
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
23
Давид Штепанек
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Яблонец
39
Jakub Podaný
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Сигма
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
2-5-1-3
16
Кроб
30
Зелены
7
Поважанец
7
Плестил
27
Кубишта
27
Кратохвил
23
Штепанек
8
Йовович
1
Гануш
15
Долежал
26
Шранц
4-4-1
30
Мандоус
17
Гала
15
21
32
19
8
Гоушка
10
Данек
22
Пулоло
26
Неспор
8
Йовович
24
Смейкал
24
Смейкал
8
Йовович
7
Плестил
11
Пиларж
11
Пиларж
7
Плестил
26
Шранц
3
Хюбшман
3
Хюбшман
26
Шранц
21
11
11
21
26
Неспор
13
Хытил
13
Хытил
26
Неспор
Остались в запасе
Яблонец
Сигма
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
6
Jáchym Šíp
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
39
Jakub Podaný
ЦЗ
8
R. Hruby
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
6
Jáchym Šíp
ЦФ
0
P. Slamena
ЦФ
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Яблонец - Сигма
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
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