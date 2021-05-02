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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Карвина
Пардубице - Карвина: обзор матча 02 мая 2021
Пардубице
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Карвина
33'
P. Cerny
55'
Каду (П)
32'
К. Косе (П)
81'
L. Bartosak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пардубице - Карвина
90'
+2
Замена
В. Синявский
️️️️
Л. Чмелик
90'
Желтая карточка
T. Jursa
81'
ГОЛ! 2:2!
L. Bartosak
Замена
М. Сурзин
️️️️
Каду
81'
Желтая карточка
J. Jerabek
79'
Желтая карточка
Т. Солил
69'
67'
Замена
T. Jursa
️️️️
К. Херц
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
58'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Каду
55'
54'
Желтая карточка
J.
46'
Замена
R. Tavares
️️️️
L. Pereira Dos Santos
Замена
Д. Костка
️️️️
Эвертон
46'
34'
Желтая карточка
L. Pereira Dos Santos
ГОЛ! 1:1!
P. Cerny
Пас отдал
Т. Челюстка
33'
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Косе
Желтая карточка
M. Toml (o.g.)
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Иржи Летачек
ВР
37
Томас Челюстка
ЛЗ
5
Филип Чихак
ЦЗ
32
Эвертон
ЛВ
24
Томаш Солил
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
20
Каду
ПВ
14
E. Tischler
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Карвина
0
M. Sindelar
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
24
Кристиан Херц
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
21
Jean
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
32
Jiri Ciupa
ЦФ
2
Leonardo Pereira Dos Santos
ЦФ
27
Michal Papadopulos
ЦФ
10
R. Mikus
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Пардубице
20
Иржи Слама
ЛЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
31
Доминик Костка
ПВ
9
D. Huf
ЦФ
13
Martin Šejvl
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
Карвина
27
Роберт Мазань
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
8
Tomáš Jursa
ЦП
9
Roman Haša
ЦФ
33
Rafael Tavares
ЦФ
26
Petr Bolek
ЦФ
2-2-2-4
1
Летачек
37
Челюстка
5
Чихак
24
Солил
19
Хлаваты
32
Эвертон
20
Каду
14
0
9
25
3-3-1-4
0
3
Сантос
31
24
Херц
5
Косе
21
9
Чмелик
10
27
2
32
9
9
9
9
32
Эвертон
31
Костка
31
Костка
32
Эвертон
20
Каду
23
Сурзин
23
Сурзин
20
Каду
2
33
33
2
9
Чмелик
99
Синявский
99
Синявский
9
Чмелик
24
Херц
8
8
24
Херц
Остались в запасе
Пардубице
Карвина
20
Иржи Слама
ЛЗ
13
Martin Šejvl
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
9
Roman Haša
ЦФ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Томас Гейдушек
Остались в запасе
20
Иржи Слама
ЛЗ
13
Martin Šejvl
ЦФ
2
Jan Prosek
ЦФ
1
Stepan Hrncir
ЦФ
Остались в запасе
9
Roman Haša
ЦФ
27
Роберт Мазань
ЦЗ
0
M. Janecka
ЦЗ
26
Petr Bolek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Томас Гейдушек
Статистика матча Пардубице - Карвина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал
Сигма
4 : 0
23.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Финал за место в ЛК
Карвина
1 : 3
16.05.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Карвина
0 : 3
25.04.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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