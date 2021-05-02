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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Факел
Шинник - Факел: обзор матча 02 мая 2021
Шинник
02.05.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 40 тур
0 : 2
Завершен
Факел
22'
И. Мазуров
25'
М. Максимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Факел
Замена
Д. Тананеев
️️️️
М. Поляков
89'
Замена
Н. Маляров
️️️️
С. Каретник
78'
76'
Замена
М. Петрусев
️️️️
И. Мазуров
76'
Замена
Н. Замалиев
️️️️
М. Седов
Желтая карточка
Д. Самойлов
75'
68'
Замена
П. Яковлев
️️️️
М. Максимов
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Гонгапшев
65'
65'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
В. Царукян
54'
Желтая карточка
В. Почивалин
25'
ГОЛ! 0:2!
М. Максимов
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Мазуров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
24
Илья Азявин
АП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
16
Дмитрий Яшин
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
92
Артем Щадин
АП
Факел
30
Дмитрий Кортнев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
6
Денис Шепилов
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
1-5-1-3
13
Матюша
17
Покидышев
11
Игнатенко
15
Самойлов
3
Поляков
5
Зинков
31
Каретник
24
Азявин
81
Низамутдинов
11
Носов
10
Гонгапшев
3-2-1-3-1
79
Ермаков
2
Черов
39
Пейчинович
25
Смирнов
71
Мастерной
13
Почивалин
8
Седов
80
Царукян
34
Дмитриев
22
Мазуров
21
Максимов
3
Поляков
19
Тананеев
19
Тананеев
3
Поляков
10
Гонгапшев
89
Дорофеев
89
Дорофеев
10
Гонгапшев
31
Каретник
7
Маляров
7
Маляров
31
Каретник
80
Царукян
6
Шепилов
6
Шепилов
80
Царукян
8
Седов
13
Замалиев
13
Замалиев
8
Седов
22
Мазуров
8
Петрусев
8
Петрусев
22
Мазуров
21
Максимов
91
Яковлев
91
Яковлев
21
Максимов
Остались в запасе
Шинник
Факел
22
Николай Зириков
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Юрий Газзаев
7
Дмитрий Коробов
АП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
22
Николай Зириков
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
1
Александр Саутин
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Шинник - Факел
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Стадион:
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