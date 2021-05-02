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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Волгарь
Торпедо - Волгарь: обзор матча 02 мая 2021
Торпедо
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 40 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
48'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Волгарь
90'
+2
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
А. Бердников
Желтая карточка
А. Лях
90'
Замена
А. Лях
️️️️
А. Кравчук
86'
84'
Замена
А. Павлишин
️️️️
Д. Полубояринов
Замена
А. Орехов
️️️️
И. Лебеденко
79'
74'
Замена
А. Бутенко
️️️️
О. Николаев
71'
Вторая желтая
А. Зенин
Желтая карточка
Д. Редькович
63'
59'
Желтая карточка
А. Зенин
Желтая карточка
А. Калмыков
57'
57'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
Д. Емельянов
55'
Желтая карточка
А. Юсупов
54'
Замена
А. Зенин
️️️️
А. Габараев
ГОЛ! 1:0!
А. Калмыков
48'
Замена
А. Калмыков
️️️️
Д. Баланюк
46'
Желтая карточка
А. Рязанцев
41'
Желтая карточка
А. Евдокимов
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Волгарь
4
Роман Локтионов
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
88
Daniil Stratan
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
4-4-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
16
Шоркин
99
Евдокимов
4
Редькович
22
Дворецков
52
Нетфуллин
21
Кравчук
7
Рязанцев
97
Баланюк
10
Лебеденко
4-1-2-2-1
30
Саганович
44
Журавлев
21
Бердников
5
Габараев
22
Хомуха
8
Мендель
20
Полубояринов
99
Емельянов
11
Болонин
11
Николаев
10
Юсупов
10
Лебеденко
27
Орехов
27
Орехов
10
Лебеденко
21
Кравчук
90
Лях
90
Лях
21
Кравчук
97
Баланюк
90
Калмыков
90
Калмыков
97
Баланюк
20
Полубояринов
7
Павлишин
7
Павлишин
20
Полубояринов
5
Габараев
14
Зенин
14
Зенин
5
Габараев
21
Бердников
10
Пугачев
10
Пугачев
21
Бердников
11
Николаев
13
Бутенко
13
Бутенко
11
Николаев
99
Емельянов
25
Агаларов
25
Агаларов
99
Емельянов
Остались в запасе
Торпедо
Волгарь
27
Жига Скофлек
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
18
Константин Кертанов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
69
Данила Козлов
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
88
Daniil Stratan
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Остались в запасе
27
Жига Скофлек
ПВ
10
Константин Корж
ЦФ
18
Константин Кертанов
АП
9
Владислав Адаев
ЛВ
69
Данила Козлов
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
46
Антон Порутчиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Остались в запасе
88
Daniil Stratan
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Торпедо - Волгарь
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
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