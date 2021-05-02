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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Рандерс - Брондбю
Рандерс - Брондбю: обзор матча 02 мая 2021
Рандерс
02.05.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
4 : 2
Завершен
Брондбю
29'
Т. Кеинде
46'
В. Хаммершой-Мистрати
49'
В. Хаммершой-Мистрати (П)
87'
Т. Клюснер
16'
Х. Херманнссон
73'
С. Хедлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рандерс - Брондбю
Желтая карточка
Ф. Лауэнборг
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
Т. Клюснер
Пас отдал
М. Греве
87'
Замена
Й. Лауридсен
️️️️
Б. Копплин
87'
Замена
B. Sambou
️️️️
М. Эго
86'
78'
Замена
М. Френдруп
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
M. Nielsen
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
76'
73'
ГОЛ! 3:2!
С. Хедлунд
Пас отдал
Р. Корлу
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
71'
69'
Пенальти не реализован!
М. Уре
Желтая карточка
С. Пизингер
66'
61'
Замена
Р. Корлу
️️️️
Л. Виген
61'
Замена
А. Павлович
️️️️
А. Брус
ГОЛ с пенальти! 3:1!
В. Хаммершой-Мистрати
49'
48'
Желтая карточка
А. Максе
ГОЛ! 2:1!
В. Хаммершой-Мистрати
Пас отдал
Б. Копплин
46'
Замена
М. Каллесе
️️️️
О. Бундгор
46'
46'
Замена
К. Менса
️️️️
П. Бьюр
ГОЛ! 1:1!
Т. Кеинде
Пас отдал
В. Хаммершой-Мистрати
29'
Желтая карточка
Э. Марксен
20'
16'
ГОЛ! 0:1!
Х. Херманнссон
Пас отдал
П. Бьюр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рандерс
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
8
Симон Пизингер
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
21
Петер Бьюр
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Рандерс
17
Йеспер Лауридсен
ЦЗ
0
M. Nielsen
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
10
Резан Корлу
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
3-5-1-2
15
Копплин
15
Марксен
8
Пизингер
24
Кеинде
10
Хаммершой-Мистрати
17
Греве
23
Бундгор
14
Лауэнборг
4
Йонсен
30
Карльгрен
45
Эго
4-3-1-2
1
Швабе
5
Брус
2
Максе
6
Херманнссон
5
Юнг
21
Бьюр
5
Радошевич
13
Виген
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
45
Эго
97
97
45
Эго
15
Копплин
17
Лауридсен
17
Лауридсен
15
Копплин
10
Хаммершой-Мистрати
0
0
10
Хаммершой-Мистрати
23
Бундгор
7
Каллесе
7
Каллесе
23
Бундгор
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
35
Линдстрем
25
Френдруп
25
Френдруп
35
Линдстрем
21
Бьюр
14
Менса
14
Менса
21
Бьюр
13
Виген
10
Корлу
10
Корлу
13
Виген
5
Брус
20
Павлович
20
Павлович
5
Брус
Остались в запасе
Рандерс
Брондбю
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Остались в запасе
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
Главный тренер
Колин Тодд
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Рандерс - Брондбю
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
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