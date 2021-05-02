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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 02 мая 2021
Бордо
02.05.2021, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 35 тур
1 : 0
Завершен
Ренн
11'
С. Мара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ренн
Желтая карточка
Мешер
90'
+1
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
84'
79'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Х. Траоре
79'
Замена
К. Гренье
️️️️
Ф. Тайт
Желтая карточка
Л. Бенито
76'
74'
Желтая карточка
Ф. Тайт
66'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
М. Терье
Замена
Р. Уден
️️️️
М. Зеркан
60'
Замена
А. Траоре
️️️️
С. Мара
59'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
С. Калу
59'
54'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Б. Бурижо
54'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Дальберт
ГОЛ! 1:0!
С. Мара
Пас отдал
Х. У-Джо
11'
8'
Красная карточка
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
6
Том Лакуа
ЦП
29
Ясин Адли
АП
90
Самуэль Калу
ПВ
17
Мехди Зеркан
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
16
Хван У-Джо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
4-1-3-2
56
Костиль
23
Бенито
22
Кватен
17
Мешер
20
Сабали
6
Лакуа
90
Калу
29
Адли
17
Зеркан
16
У-Джо
14
Мара
4-3-2-1
1
Гомис
14
Траоре
3
Да Силва
21
Агер
29
Дальберт
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
11
Терье
29
Тайт
11
Доку
90
Калу
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
90
Калу
17
Зеркан
10
Уден
10
Уден
17
Зеркан
14
Мара
31
Траоре
31
Траоре
14
Мара
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
29
Дальберт
27
Мауасса
27
Мауасса
29
Дальберт
14
Траоре
2
Соппи
2
Соппи
14
Траоре
29
Тайт
19
Гренье
19
Гренье
29
Тайт
11
Терье
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
11
Терье
27
Бурижо
9
Гирасси
9
Гирасси
27
Бурижо
Остались в запасе
Бордо
Ренн
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
11
Маттис Аблин
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
28
Иссуф Сиссоко
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
Остались в запасе
11
Маттис Аблин
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Бордо - Ренн
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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