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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Гезтепе
Антальяспор - Гезтепе: обзор матча 02 мая 2021
Антальяспор
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 39 тур
2 : 3
Завершен
Гезтепе
5'
Фреди (П)
67'
L. Podolski
31'
А. Эсити
66'
А. Яхович
84'
А. Нукан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Гезтепе
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Ф. Кудряшов
90'
+1
89'
Замена
В. Шимшек
️️️️
А. Яхович
89'
Замена
L. Gassama
️️️️
Х. Акбунар
84'
ГОЛ! 2:3!
А. Нукан
Пас отдал
Б. Эмир
84'
Замена
А. Озтюрк
️️️️
K. Sönmez
75'
Замена
Я. Каян
️️️️
С. Айдогду
Замена
Х. Езмерт
️️️️
У. Акыйол
68'
Замена
S. Sam
️️️️
O. Imeri
68'
ГОЛ! 2:2!
L. Podolski
Пас отдал
Б. Балчи
67'
66'
ГОЛ! 1:2!
А. Яхович
Пас отдал
Х. Акбунар
48'
Желтая карточка
К. Алиджи
46'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ф. Диабате
31'
ГОЛ! 1:1!
А. Эсити
Пас отдал
Х. Акбунар
Замена
O. Imeri
️️️️
Э. Албайрак
13'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Фреди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
16
Фреди
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
23
Амилтон
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
8
Сонер Айдогду
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
10
Sidney Sam
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Гезтепе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
3-2-5
25
Боффин
6
Албайрак
5
Налдо
89
Сары
30
Кудряшов
7
Балчи
16
Фреди
10
8
Шахин
23
Амилтон
19
Акыйол
4-2-1-3
70
Эгрибаят
22
Алиджи
7
Палули
41
Эмир
33
Нукан
8
Айдогду
13
Эсити
7
Акбунар
18
Яхович
34
Диабате
6
6
Албайрак
11
11
6
Албайрак
30
Кудряшов
17
Байракдар
17
Байракдар
30
Кудряшов
10
10
19
Акыйол
88
Езмерт
88
Езмерт
19
Акыйол
18
Яхович
10
Шимшек
10
Шимшек
18
Яхович
6
33
Озтюрк
33
Озтюрк
6
7
Акбунар
27
27
7
Акбунар
8
Айдогду
20
Каян
20
Каян
8
Айдогду
34
Диабате
12
Идейе
12
Идейе
34
Диабате
Остались в запасе
Антальяспор
Гезтепе
13
Догукан Эзкан
ВР
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
1
Arda Özcimen
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
12
Dever Orgill
ЦФ
Остались в запасе
1
Arda Özcimen
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
27
Yilmaz Basravi
ЦФ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Антальяспор - Гезтепе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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