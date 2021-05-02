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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Спарта
Слован - Спарта: обзор матча 02 мая 2021
Слован
02.05.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Спарта
30'
Я. Пешек
50'
Я. Пешек
67'
Д. Моберг-Карлссон
68'
А. Гложек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Спарта
Желтая карточка
M. Faško
88'
88'
Замена
М. Травник
️️️️
Б. Докал
87'
Желтая карточка
Д. Павелка
Желтая карточка
М. Рабушич
79'
Замена
M. Faško
️️️️
О. Карафиат
77'
Замена
М. Рабушич
️️️️
И. Рондич
76'
Замена
Д. Москера
️️️️
Я. Пешек
71'
68'
ГОЛ! 2:2!
А. Гложек
Пас отдал
М. Сачек
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Моберг-Карлссон
Пас отдал
М. Сачек
54'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
Т. Виснер
54'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
А. Карабец
ГОЛ! 2:0!
Я. Пешек
Пас отдал
И. Рондич
50'
41'
Желтая карточка
Т. Виснер
Желтая карточка
М. Садилек
40'
Желтая карточка
Я. Микула
34'
ГОЛ! 1:0!
Я. Пешек
Пас отдал
И. Рондич
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Матушек
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
3-2-5
34
Кноблох
25
Югаш
44
Карафиат
3
Микула
22
Фукала
37
Халуш
3
Косцельник
23
Садилек
10
Пешек
15
Рондич
23
Мара
3-2-4-1
1
Ницэ
28
Виснер
17
Ганцко
33
Челустка
61
Сачек
3
Витик
8
Павелка
9
Карабец
9
Докал
95
Плавсич
10
Гложек
44
Карафиат
23
23
44
Карафиат
10
Пешек
8
Москера
8
Москера
10
Пешек
15
Рондич
7
Рабушич
7
Рабушич
15
Рондич
9
Докал
10
Травник
10
Травник
9
Докал
28
Виснер
39
Юлиш
39
Юлиш
28
Виснер
9
Карабец
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
9
Карабец
Остались в запасе
Слован
Спарта
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
10
Ян Матушек
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
1
Филип Нгуйен
ВР
10
Ян Матушек
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Слован - Спарта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
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