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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Минай
Заря - Минай: обзор матча 02 мая 2021
Заря
02.05.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Минай
81'
В. Кочергин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Минай
90'
+3
Желтая карточка
Д. Кныш
88'
Желтая карточка
А. Ткачук
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Саядманеш
83'
ГОЛ! 1:0!
В. Кочергин
81'
79'
Замена
Д. Кныш
️️️️
А. Хахлев
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
В. Кабаев
79'
Желтая карточка
В. Кабаев
77'
Желтая карточка
А. Саядманеш
63'
57'
Замена
В. Бойко
️️️️
V. Pynyashko
Желтая карточка
Е. Назарина
49'
46'
Замена
U. Oduenyi
️️️️
Р. Ахмадзада
43'
Желтая карточка
V. Pynyashko
Желтая карточка
Д. Фаворов
20'
Желтая карточка
А. Гладкий
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Минай
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Popovych
ЦФ
Заря
25
Владислав Рыбак
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
20
Максим Казаков
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
0
O. Snizhko
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
14
Данил Кныш
ПВ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Мацапура
6
Леовигилдо
45
Фаворов
15
Вернидуб
40
Квек
10
Кочергин
29
Назарина
80
Юрченко
22
Кабаев
17
Саядманеш
20
Гладкий
2-2-1-5
4
Матич
71
Лопыренок
19
Ткачук
8
Малепе
99
Хахлев
0
0
30
0
16
22
Кабаев
21
Иванисеня
21
Иванисеня
22
Кабаев
17
Саядманеш
7
Захеди
7
Захеди
17
Саядманеш
0
18
Бойко
18
Бойко
0
99
Хахлев
14
Кныш
14
Кныш
99
Хахлев
11
Ахмадзада
0
0
11
Ахмадзада
Остались в запасе
Заря
Минай
25
Владислав Рыбак
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
20
Максим Казаков
ЦП
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
44
Тарас Сакив
ЛЗ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
O. Snizhko
ЦП
0
A. Milevsky
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
20
Максим Казаков
ЦП
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
Остались в запасе
44
Тарас Сакив
ЛЗ
71
Vladislav Chushenko
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
0
O. Snizhko
ЦП
0
A. Milevsky
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Минай
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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