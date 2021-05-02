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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Портленд
Даллас - Портленд: обзор матча 02 мая 2021
Даллас
02.05.2021, воскресенье, 03:00
США. МЛС, 4 тур
4 : 1
Завершен
Портленд
2'
A. Ricaurte
14'
Ж. Обриан
45+3'
B.
85'
Д. Сили
62'
Э. Уильямсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Портленд
87'
Желтая карточка
D. Valeri
ГОЛ! 4:1!
Д. Сили
Пас отдал
F. Jara
85'
Замена
Д. Сили
️️️️
Ж. Обриан
83'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
78'
75'
Замена
Ж. Эбобиссе
️️️️
Б. Бодили
69'
Желтая карточка
Б. Бодили
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Т. Тессманн
67'
Замена
F. Jara
️️️️
Р. Пепи
67'
62'
ГОЛ! 3:1!
Э. Уильямсон
Пас отдал
D. Valeri
Замена
Д. Нельсон
️️️️
E. Munjoma
60'
Замена
П. Помыкал
️️️️
F. Vargas
59'
46'
Замена
Х. ван Ранкин
️️️️
К. Браво
46'
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
Э. Поло
46'
Замена
Л. Мабиала
️️️️
Ф. Мора
46'
Замена
D. Valeri
️️️️
Й. Чара
ГОЛ! 3:0!
B.
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
Ж. Обриан
Пас отдал
P. Megiolaro
14'
Желтая карточка
E. Munjoma
12'
ГОЛ! 1:0!
A. Ricaurte
Пас отдал
Р. Холлингшид
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
5
Bressan
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Портленд
26
Хантер Султ
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
98
Блэйк Бодили
ЛВ
8
Йимми Чара
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
99
Фелипе Мора
ЦФ
24
Энди Поло
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Даллас
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
99
Эма Твумаси
ПЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
Портленд
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
1
Jeff Attinella
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
3-2-1-4
1
5
15
Мартинес
24
Холлингшид
6
Тессманн
6
Акоста
77
Обриан
27
9
Пепи
8
17
4-2-1-3
26
Султ
28
Бонилья
18
МакГроу
13
Жупарич
26
Браво
8
Чара
26
Самбрано
98
Бодили
44
Лориа
24
Поло
99
Мора
9
Пепи
29
29
9
Пепи
77
Обриан
17
Сили
17
Сили
77
Обриан
27
14
Нельсон
14
Нельсон
27
17
19
Помыкал
19
Помыкал
17
6
Тессманн
6
Серрильо
6
Серрильо
6
Тессманн
26
Браво
2
ван Ранкин
2
ван Ранкин
26
Браво
99
Мора
33
Мабиала
33
Мабиала
99
Мора
8
Чара
8
8
8
Чара
24
Поло
19
Уильямсон
19
Уильямсон
24
Поло
98
Бодили
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
98
Бодили
Остались в запасе
Даллас
Портленд
30
Kyle Zobeck
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
1
Jeff Attinella
ЦФ
28
Билл Туилома
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
30
Kyle Zobeck
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
99
Эма Твумаси
ПЗ
Остались в запасе
1
Jeff Attinella
ЦФ
28
Билл Туилома
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Даллас - Портленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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