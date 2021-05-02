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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Цинциннати
Орландо Сити - Цинциннати: обзор матча 02 мая 2021
Орландо Сити
02.05.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 4 тур
3 : 0
Завершен
Цинциннати
1'
Т. Акинделе
19'
Нани
80'
Ж. Урсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Цинциннати
Замена
Д. ДеЗарт
️️️️
Ж. Урсо
85'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Т. Акинделе
85'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Руан
85'
ГОЛ! 3:0!
Ж. Урсо
80'
78'
Желтая карточка
К. Станко
77'
Замена
H. Medunjanin
️️️️
Y. Kubo
77'
Замена
К. Станко
️️️️
K. Mokotjo
Замена
Б. Мичел
️️️️
К. Мюллер
71'
Желтая карточка
К. Мюллер
62'
60'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Ю. Локадия
Замена
А. Переа
️️️️
М. Перейра
59'
Желтая карточка
С. Мендес
26'
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
К. Мюллер
19'
ГОЛ! 1:0!
Т. Акинделе
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Том Петтерссон
ЛЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
22
Альваро Барреаль
ПВ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Орландо Сити
40
Брэндон Остин
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
10
Александер Альварадо
ЛВ
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
8
Андрес Переа
ЦП
9
Матеус Айяс
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Цинциннати
55
Коди Кроппер
ВР
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
8
Аллан Крус
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЛФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Галлезе
13
Руан
21
Шлегель
24
Смит
3
Карлос
32
Мендес
10
Перейра
30
Урсо
17
Нани
13
Акинделе
8
Мюллер
3-1-1-5
22
Тытонь
22
Матаррита
4
Хагглунд
24
Петтерссон
12
22
Барреаль
20
Бреннер
36
20
Атанга
9
Локадия
7
13
Руан
8
Моутинью
8
Моутинью
13
Руан
30
Урсо
34
ДеЗарт
34
ДеЗарт
30
Урсо
10
Перейра
8
Переа
8
Переа
10
Перейра
8
Мюллер
91
Мичел
91
Мичел
8
Мюллер
13
Акинделе
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
13
Акинделе
7
4
4
7
12
27
Станко
27
Станко
12
9
Локадия
9
Васкес
9
Васкес
9
Локадия
Остались в запасе
Орландо Сити
Цинциннати
10
Александер Альварадо
ЛВ
40
Брэндон Остин
ВР
6
Робин Янссон
ЦЗ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЛФ
55
Коди Кроппер
ВР
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
10
Александер Альварадо
ЛВ
40
Брэндон Остин
ВР
6
Робин Янссон
ЦЗ
9
Матеус Айяс
ЦФ
Остались в запасе
4
Густаво Валлесилья
ЦЗ
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЛФ
55
Коди Кроппер
ВР
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Орландо Сити - Цинциннати
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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