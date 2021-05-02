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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Нордшелланд
Мидтьюлланд - Нордшелланд: обзор матча 02 мая 2021
Мидтьюлланд
02.05.2021, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
3 : 0
Завершен
Нордшелланд
22'
А. Шольц (П)
24'
П. Систо
77'
Ф. Ониика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Нордшелланд
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Ф. Ониика
82'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Д. Андерссон
82'
78'
Замена
J. Juhl Rothmann
️️️️
А. Нагало
ГОЛ! 3:0!
Ф. Ониика
Пас отдал
А. Мабиль
77'
Замена
А. Мабиль
️️️️
П. Систо
76'
Замена
М. Андерсон
️️️️
Й. Каюсте
74'
46'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
46'
Замена
Т. Чуквуани
️️️️
А. Шельдеруп
46'
Замена
И. Садик
️️️️
В. Йенсен
ГОЛ! 2:0!
П. Систо
Пас отдал
А. Дрейер
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Шольц
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Нордшелланд
72
Martin Vantruba
ВР
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
42
Точи Чуквуани
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
2
Андерссон
24
Шольц
28
Святченко
29
Паулиньо
2
Каюсте
10
Эвандер
16
Ониика
77
Систо
10
Дрейер
9
Каба
4-5-1
1
Виндаль
2
Вилладсен
39
Нагало
5
3
Фрезе
55
Йенсен
33
Кристенсен
8
Андерсен
3
11
Антман
21
Шельдеруп
2
Андерссон
27
Коолс
27
Коолс
2
Андерссон
2
Каюсте
23
Андерсон
23
Андерсон
2
Каюсте
77
Систо
11
Мабиль
11
Мабиль
77
Систо
16
Ониика
24
Мадсен
24
Мадсен
16
Ониика
3
Фрезе
24
Свенссон
24
Свенссон
3
Фрезе
21
Шельдеруп
42
Чуквуани
42
Чуквуани
21
Шельдеруп
39
Нагало
29
29
39
Нагало
55
Йенсен
11
Садик
11
Садик
55
Йенсен
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Нордшелланд
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Остались в запасе
7
Симон Адингра
ЛВ
72
Martin Vantruba
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Нордшелланд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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