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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лозанна-Спорт
Сьон - Лозанна-Спорт: обзор матча 02 мая 2021
Сьон
02.05.2021, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
67'
Г. Карлен
83'
М. Йенц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Лозанна-Спорт
Желтая карточка
L. Lacroix
83'
83'
ГОЛ! 1:1!
М. Йенц
79'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
P. Egil Flo
Замена
L. Clemenza
️️️️
Г. Карлен
79'
Замена
I. Martić
️️️️
М. Тосетти
79'
ГОЛ! 1:0!
Г. Карлен
Пас отдал
Г. Оаро
67'
62'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Х. Маю
62'
Замена
Г. Барес
️️️️
Л. Да Кунья
49'
Желтая карточка
Д. Болинжи
Пенальти не реализован!
А. Гргич
45'
+10
45'
+2
Желтая карточка
К. Пуэртас
Желтая карточка
D. Iapichino
45'
20'
Замена
Т. Сузуки
️️️️
М. Нанизаямо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
27
Ivan Martić
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
0
Luca Clemenza
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Лозанна-Спорт
25
Тоичи Сузуки
ЛП
15
Габриэль Барес
ОП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-3-5
18
Фикеншер
15
Каваре
19
34
Ндойе
8
Гргич
23
Тосетти
29
99
Оаро
11
Карлен
8
4
3-4-3
1
Мори
37
Нанизаямо
4
Йенц
20
Лосли
28
Бораниясевич
21
Пуэртас
14
Маю
7
Кукурузович
19
Болинжи
13
7
Да Кунья
23
Тосетти
27
27
23
Тосетти
11
Карлен
0
0
11
Карлен
7
Да Кунья
15
Барес
15
Барес
7
Да Кунья
37
Нанизаямо
25
Сузуки
25
Сузуки
37
Нанизаямо
14
Маю
29
Гессан
29
Гессан
14
Маю
13
98
Зехнини
98
Зехнини
13
Остались в запасе
Сьон
Лозанна-Спорт
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Сьон - Лозанна-Спорт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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