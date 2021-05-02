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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Анжер
Лорьян - Анжер: обзор матча 02 мая 2021
Лорьян
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 35 тур
2 : 0
Завершен
Анжер
44'
Й. Висса (П)
47'
Ф. Лемуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Анжер
90'
+3
Желтая карточка
Р. Томас
Замена
С. Диарра
️️️️
Ф. Лемуан
90'
+1
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
85'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Э. Ле Фе
85'
84'
Замена
А. Бобишон
️️️️
Т. Мангани
78'
Замена
М. Чо
️️️️
С. Баокен
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Й. Висса
71'
Желтая карточка
Э. Ле Фе
65'
Вторая желтая
Ж. Лапорт
50'
47'
Желтая карточка
М. Лаж
ГОЛ! 2:0!
Ф. Лемуан
Пас отдал
Э. Ле Фе
47'
46'
Замена
Ф. Эль-Мелали
️️️️
Л. Диони
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Висса
44'
43'
Желтая карточка
В. Мансе
Желтая карточка
Ж. Лапорт
28'
24'
Замена
Д. Кабо
️️️️
И. Траоре
15'
Красная карточка
Л. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
15
Франклин Ваджа
ОП
45
Арман Лорьенте
ПВ
25
Стефан Диарра
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
19
Джимми Кабо
ПВ
11
Ноа Фатар
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Нарди
99
Чалоба
15
Лапорт
21
Морель
25
Ле Гофф
19
Абержель
14
Эрго
18
Лемуан
28
Ле Фе
9
Висса
9
Моффи
4-3-1-2
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
4
Павлович
8
Траоре
29
Кулибали
6
Мангани
15
Капелле
28
Лаж
13
Баокен
99
Диони
28
Ле Фе
6
Монконду
6
Монконду
28
Ле Фе
9
Висса
45
Лорьенте
45
Лорьенте
9
Висса
18
Лемуан
25
Диарра
25
Диарра
18
Лемуан
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
13
Баокен
50
Чо
50
Чо
13
Баокен
6
Мангани
14
Бобишон
14
Бобишон
6
Мангани
8
Траоре
19
Кабо
19
Кабо
8
Траоре
99
Диони
28
Эль-Мелали
28
Эль-Мелали
99
Диони
Остались в запасе
Лорьян
Анжер
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
16
Людовик Бутель
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
8
Ванисс Таиби
АП
9
Сада Тиуб
ПВ
11
Ноа Фатар
ПВ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Лорьян - Анжер
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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