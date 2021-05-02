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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Спартак-2
Нижний Новгород - Спартак-2: обзор матча 02 мая 2021
Нижний Новгород
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 40 тур
4 : 0
Завершен
Спартак-2
45+2'
И. Горбунов
49'
Б. Кавтарадзе
89'
М. Янсане
90+2'
Н. Калинский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Спартак-2
Желтая карточка
Н. Калинский
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Н. Калинский
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Петрунин
ГОЛ! 3:0!
М. Янсане
89'
Замена
А. Ставпец
️️️️
И. Горбунов
84'
Желтая карточка
А. Шарипов
80'
Желтая карточка
И. Эдиев
79'
75'
Замена
И. Голосов
️️️️
А. Воропаев
73'
Желтая карточка
А. Воропаев
Замена
С. Зуйков
️️️️
И. Темников
70'
Желтая карточка
И. Темников
68'
68'
Замена
В. Шитов
️️️️
С. Оганесян
Желтая карточка
Н. Каккоев
61'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
А. Попов
57'
ГОЛ! 2:0!
Б. Кавтарадзе
49'
Замена
М. Янсане
️️️️
К. Маляров
47'
ГОЛ! 1:0!
И. Горбунов
45'
+2
30'
Красная карточка
И. Детенышев
Желтая карточка
К. Маляров
28'
Замена
А. Шарипов
️️️️
П. Комолов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
3
Илья Детенышев
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
22
Никита Бакалюк
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Анисимов
7
Маляров
24
Гоцук
5
Эдиев
11
Темников
22
Каккоев
20
Комолов
78
Калинский
17
Горбунов
18
Попов
17
Кавтарадзе
3-1-1-3-2
1
Акмурзин
3
Петрунин
3
Детенышев
36
Воропаев
6
Сунгатулин
22
Бакалюк
88
Ташаев
8
Игнатов
32
Роша
21
Мельников
9
Оганесян
18
Попов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
18
Попов
11
Темников
23
Зуйков
23
Зуйков
11
Темников
20
Комолов
73
Шарипов
73
Шарипов
20
Комолов
17
Горбунов
16
Ставпец
16
Ставпец
17
Горбунов
7
Маляров
95
Янсане
95
Янсане
7
Маляров
36
Воропаев
61
Голосов
61
Голосов
36
Воропаев
9
Оганесян
17
Шитов
17
Шитов
9
Оганесян
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак-2
57
Артем Галаджан
ЦФ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Антон Шитов
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
83
Максим Лайкин
ОП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шитов
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
83
Максим Лайкин
ОП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак-2
6
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
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