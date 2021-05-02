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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Томь
Оренбург - Томь: обзор матча 02 мая 2021
Оренбург
02.05.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 40 тур
2 : 0
Завершен
Томь
74'
Д. Воробьев
81'
А. Миронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Томь
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Миронов
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Миронов
81'
76'
Вторая желтая
И. Зуев
Желтая карточка
Д. Ткачук
76'
74'
Желтая карточка
Д. Талалай
ГОЛ! 1:0!
Д. Воробьев
74'
74'
Замена
М. Дмитриев
️️️️
К. Косарев
71'
Желтая карточка
И. Лапшов
Желтая карточка
М. Палиенко
70'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Козлов
64'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Нойок
59'
38'
Желтая карточка
И. Зуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Томь
14
Евгений Конюхов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
10
Артем Симонян
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
14
Сергей Еременко
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Кеняйкин
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
55
Нойок
8
Миронов
55
Капленко
31
Ткачук
32
Козлов
7
Фамейе
10
Воробьев
3-2-1-3-1
14
Конюхов
6
Сакович
42
Лапшов
58
Зуев
4
Пенчиков
51
Синяк
8
Талалай
17
Эннин
10
Симонян
88
Кривцов
22
Косарев
8
Миронов
11
Прудников
11
Прудников
8
Миронов
55
Нойок
23
Бреев
23
Бреев
55
Нойок
32
Козлов
99
Палиенко
99
Палиенко
32
Козлов
22
Косарев
11
Дмитриев
11
Дмитриев
22
Косарев
Остались в запасе
Оренбург
Томь
33
Александр Масловский
ЛЗ
95
Илья Воробьев
ПВ
15
Александр Эктов
ПЗ
14
Сергей Еременко
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
1
Евгений Гошев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Масловский
ЛЗ
95
Илья Воробьев
ПВ
15
Александр Эктов
ПЗ
14
Сергей Еременко
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
96
Александр Смирнов
ЛЗ
1
Евгений Гошев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
Остались в запасе
63
Никита Зубчихин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
90
Иван Андреев
ЦП
10
Олег Леонов
АП
20
Тенгиз Цикаридзе
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Томь
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
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