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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Александрия
Рух - Александрия: обзор матча 02 мая 2021
Рух
02.05.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Александрия
53'
О. Притула
54'
Б. Бойчук
15'
М. Третьяков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Александрия
Замена
В. Рунич
️️️️
Б. Бойчук
90'
+2
Замена
Д. Зец
️️️️
М. Белый
84'
67'
Замена
Т. Стецков
️️️️
Р. Вантух
58'
Замена
А. Мельник
️️️️
В. Бондаренко
58'
Замена
Д. Устименко
️️️️
Д. Шастал
ГОЛ! 2:1!
Б. Бойчук
54'
ГОЛ! 1:1!
О. Притула
53'
46'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
P. Pashaev
Желтая карточка
Я. Мартынюк
37'
Замена
Я. Мартынюк
️️️️
Р. Карасюк
32'
Замена
О. Притула
️️️️
А. Кухарук
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Третьяков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
13
Александр Бандура
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
17
Роман Карасюк
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
17
Роман Вантух
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Рух
26
Давид Зец
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
9
Ярослав Мартынюк
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
20
Иван Литвиненко
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
19
Andriy Globa
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
3-3-3-1
13
Бандура
29
Белый
13
Стаменкович
2
Гагун
17
Карасюк
88
Кухарук
5
Федорчук
70
Климчук
33
Мысык
10
Бойчук
23
Борячук
4-5-1
79
Панькив
4
Дубра
11
Мирошниченко
21
4
Бондаренко
17
Вантух
27
6
Ковалец
75
Третьяков
44
Банада
7
Шастал
10
Бойчук
11
Рунич
11
Рунич
10
Бойчук
29
Белый
26
Зец
26
Зец
29
Белый
17
Карасюк
9
Мартынюк
9
Мартынюк
17
Карасюк
88
Кухарук
10
Притула
10
Притула
88
Кухарук
7
Шастал
9
Устименко
9
Устименко
7
Шастал
21
7
Мишенко
7
Мишенко
21
17
Вантух
55
Стецков
55
Стецков
17
Вантух
4
Бондаренко
57
Мельник
57
Мельник
4
Бондаренко
Остались в запасе
Рух
Александрия
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
23
Юрий Копина
ОП
20
Иван Литвиненко
ЦП
73
Ростислав Лях
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Andriy Globa
ЦФ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
19
Ярослав Карабин
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
23
Юрий Копина
ОП
20
Иван Литвиненко
ЦП
73
Ростислав Лях
ЦФ
Остались в запасе
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Andriy Globa
ЦФ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Рух - Александрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Скиф
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