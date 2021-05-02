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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 02 мая 2021
Сампдория
02.05.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Рома
45'
А. Силва
66'
Я. Янкто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
Замена
А. Экдаль
️️️️
А. Силва
85'
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Дамсгор
81'
Замена
Б. Кейта
️️️️
М. Габбиадини
73'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
В. Верре
73'
72'
Пенальти не реализован!
Э. Джеко
69'
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Б. Майорал
69'
Замена
Р. Карсдорп
️️️️
Д. Сантон
ГОЛ! 2:0!
Я. Янкто
66'
65'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
М. Кумбула
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
М. Торсбю
45'
32'
Желтая карточка
Б. Кристанте
24'
Желтая карточка
М. Кумбула
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Сампдория
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
7
Мехди Лери
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
4-4-1-1
25
Аудеро
3
Ауджелло
25
Колли
26
Тонелли
18
Берешиньски
21
Янкто
15
Силва
26
Верре
2
Торсбю
24
Дамсгор
11
Габбиадини
3-2-3-2
13
Фузато
23
Манчини
3
Кумбула
6
Смоллинг
33
Перес
18
Сантон
22
Мхитарян
4
Кристанте
12
Вильяр
9
Майорал
10
Джеко
15
Силва
8
Экдаль
8
Экдаль
15
Силва
26
Верре
11
Рамирес
11
Рамирес
26
Верре
24
Дамсгор
87
Кандрева
87
Кандрева
24
Дамсгор
11
Габбиадини
17
Кейта
17
Кейта
11
Габбиадини
3
Кумбула
3
Ибаньес
3
Ибаньес
3
Кумбула
18
Сантон
2
Карсдорп
2
Карсдорп
18
Сантон
9
Майорал
15
Пасторе
15
Пасторе
9
Майорал
Остались в запасе
Сампдория
Рома
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
7
Мехди Лери
ПВ
30
Карло Летица
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
83
Антонио Миранте
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Сампдория - Рома
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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