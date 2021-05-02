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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кальяри
Наполи - Кальяри: обзор матча 02 мая 2021
Наполи
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
13'
В. Осимхен
90+4'
Н. Нандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кальяри
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Н. Нандес
Пас отдал
А. Дункан
81'
Замена
А. Калабрези
️️️️
Г. Цаппа
81'
Замена
А. Черри
️️️️
Х. Ликояннис
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Ф. Руис
81'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
П. Зелински
81'
76'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Л. Чеппителли
Замена
Д. Мертенс
️️️️
В. Осимхен
75'
71'
Замена
К. Асамоа
️️️️
А. Дейола
Замена
М. Политано
️️️️
И. Лосано
67'
Желтая карточка
Д. Демме
56'
46'
Желтая карточка
Л. Паволетти
34'
Желтая карточка
А. Дейола
32'
Желтая карточка
Д. Годин
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Л. Инсинье
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
58
Антонио Киоффи
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Кальяри
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
9
Альберто Черри
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
44
Манолас
3
Кулибали
4
Хюсай
7
Зелински
6
Демме
8
Руис
10
Инсинье
11
Лосано
45
Осимхен
3-2-4-1
28
Краньо
2
Годин
23
Чеппителли
44
Карбони
4
Цаппа
22
Ликояннис
14
Дейола
8
Нандес
32
Дункан
44
Наингголан
30
Паволетти
7
Зелински
8
Бакайоко
8
Бакайоко
7
Зелински
8
Руис
99
Эльмас
99
Эльмас
8
Руис
11
Лосано
21
Политано
21
Политано
11
Лосано
45
Осимхен
10
Мертенс
10
Мертенс
45
Осимхен
4
Цаппа
33
Калабрези
33
Калабрези
4
Цаппа
14
Дейола
27
Асамоа
27
Асамоа
14
Дейола
22
Ликояннис
9
Черри
9
Черри
22
Ликояннис
23
Чеппителли
18
Симеоне
18
Симеоне
23
Чеппителли
Остались в запасе
Наполи
Кальяри
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
58
Антонио Киоффи
ЦФ
98
Карим Зедадка
ЛВ
16
Хуберт Идасяк
ВР
14
Никита Контини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
25
Гульельмо Викарио
ВР
18
Симоне Арести
ВР
33
Алессандро Трипальделли
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Кальяри
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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