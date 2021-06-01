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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Россия
Польша - Россия: обзор матча 01 июня 2021
Польша
01.06.2021, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Россия
4'
Я. Сверчок
21'
В. Караваев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Польша - Россия
Замена
К. Линетти
️️️️
П. Франковски
80'
Замена
К. Козловски
️️️️
М. Клих
70'
67'
Замена
И. Дивеев
️️️️
А. Семенов
Замена
Я. Модер
️️️️
Я. Сверчок
67'
67'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Д. Кузяев
67'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Дзюба
63'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Миранчук
63'
Замена
М. Сафонов
️️️️
А. Шунин
57'
Замена
М. Мухин
️️️️
М. Оздоев
Замена
Я. Беднарек
️️️️
К. Пиатковски
56'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Д. Ковнацки
56'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
Т. Кедзиора
56'
54'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
26'
Желтая карточка
А. Семенов
21'
ГОЛ! 1:1!
В. Караваев
Пас отдал
А. Головин
ГОЛ! 1:0!
Я. Сверчок
Пас отдал
П. Франковски
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
24
Давид Ковнацки
ПП
26
Якуб Сверчок
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Россия
1
Антон Шунин
ВР
23
Далер Кузяев
ЛАЗ
5
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
13
Федор Кудряшов
ЦЗ
4
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Алексей Миранчук
ЦП
7
Магомед Оздоев
ЦП
11
Роман Зобнин
ЦП
17
Александр Головин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Польша
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
12
Юрий Дюпин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
19
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Андрей Мостовой
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
13
Максим Мухин
ОП
25
Денис Макаров
ПВ
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Антон Заболотный
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Фабиански
15
Пухач
14
Хелик
3
Пиатковски
4
Кедзиора
10
Крыховяк
23
Клих
24
Ковнацки
19
Франковски
11
Свидерски
26
Сверчок
4-1-3-1-1
1
Шунин
4
Караваев
14
Джикия
13
Кудряшов
5
Семенов
23
Кузяев
11
Миранчук
7
Оздоев
11
Зобнин
17
Головин
22
Дзюба
24
Ковнацки
21
Йозвяк
21
Йозвяк
24
Ковнацки
23
Клих
23
Козловски
23
Козловски
23
Клих
3
Пиатковски
5
Беднарек
5
Беднарек
3
Пиатковски
4
Кедзиора
18
Берешиньски
18
Берешиньски
4
Кедзиора
19
Франковски
8
Линетти
8
Линетти
19
Франковски
26
Сверчок
8
Модер
8
Модер
26
Сверчок
11
Миранчук
19
Жемалетдинов
19
Жемалетдинов
11
Миранчук
1
Шунин
1
Сафонов
1
Сафонов
1
Шунин
23
Кузяев
18
Жирков
18
Жирков
23
Кузяев
5
Семенов
3
Дивеев
3
Дивеев
5
Семенов
7
Оздоев
13
Мухин
13
Мухин
7
Оздоев
22
Дзюба
7
Заболотный
7
Заболотный
22
Дзюба
Остались в запасе
Польша
Россия
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
25
Денис Макаров
ПВ
12
Юрий Дюпин
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Остались в запасе
25
Денис Макаров
ПВ
12
Юрий Дюпин
ВР
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Алексей Ионов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Польша - Россия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Вроцлав
Где смотреть матч:
Рен ТВ, Матч! Премьер
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