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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Хорватия - Армения
Хорватия - Армения: обзор матча 01 июня 2021
Хорватия
01.06.2021, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Армения
24'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хорватия - Армения
Замена
М. Бадель
️️️️
И. Перишич
61'
Желтая карточка
А. Ребич
53'
Замена
А. Ребич
️️️️
Л. Модрич
46'
Замена
М. Скорич
️️️️
Д. Вида
46'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Н. Влашич
46'
Замена
Й. Юранович
️️️️
Ш. Врсалько
46'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Й. Брекало
26'
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
Л. Модрич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Хорватия - Армения
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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