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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Македония - Словения
Северная Македония - Словения: обзор матча 01 июня 2021
Северная Македония
01.06.2021, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Словения
55'
Э. Эльмас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Северная Македония - Словения
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
А. Адеми
82'
Замена
Ф. Хасани
️️️️
Э. Эльмас
82'
Желтая карточка
Т. Костадинов
76'
Замена
К. Ристевски
️️️️
Э. Бейтулай
70'
Замена
Д. Аврамовски
️️️️
Г. Пандев
70'
Замена
И. Тричковски
️️️️
А. Трайковски
58'
Замена
Т. Костадинов
️️️️
Б. Николов
58'
ГОЛ! 1:0!
Э. Эльмас
Пас отдал
Э. Алиоски
55'
Желтая карточка
Э. Алиоски
37'
Желтая карточка
В. Муслиу
27'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Северная Македония - Словения
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Северная Македония
Лига наций, Финал
Кипр
- : -
25.03.2027
Северная Македония
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Информация о матче
Стадион:
Тоше Проески
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