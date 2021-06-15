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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина - Ленинградец
Родина - Ленинградец: обзор матча 15 июня 2021
Родина
15.06.2021, вторник, 12:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 30 тур
1 : 5
Завершен
Ленинградец
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Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
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Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
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