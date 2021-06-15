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Расписание матчей
Кубок Америки
Парагвай - Боливия
Парагвай - Боливия: обзор матча 15 июня 2021
Парагвай
15.06.2021, вторник, 03:00
Кубок Америки, группа A, 1 тур
3 : 1
Завершен
Боливия
62'
Каку
65'
А. Ромеро
80'
А. Ромеро
10'
Э. Сааведра (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парагвай - Боливия
Замена
А. Кубас
️️️️
Каку
87'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
Г. Авалос
87'
ГОЛ! 3:1!
А. Ромеро
Пас отдал
Г. Авалос
80'
75'
Замена
Э. Санчес
️️️️
Л. Хустиниано
Замена
Э. Мартинес
️️️️
С. Арсамендия
74'
69'
Замена
Р. Рамальо
️️️️
Ж. Альварес
ГОЛ! 2:1!
А. Ромеро
65'
64'
Замена
Д. Вайар
️️️️
Э. Сааведра
ГОЛ! 1:1!
Каку
62'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
Р. Пирис
58'
46'
Замена
Д. Бехарано
️️️️
Б. Кеспедес
46'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Х. Флорес
Желтая карточка
А. Эспинола
45'
+11
45'
+9
Вторая желтая
Х. Куэльяр
40'
Желтая карточка
Х. Флорес
38'
Желтая карточка
Х. Куэльяр
29'
Желтая карточка
Д. Бехарано
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Сааведра
Желтая карточка
С. Арсамендия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Альберто Эспинола
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
17
Каку
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Боливия
12
Рубен Кордано
ВР
19
Хорхе Флорес
ЛЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
21
Хосе Сагредо
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ПЗ
6
Леонель Хустиниано
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
8
Хауме Куэльяр
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Главный тренер
Сезар Фариас
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
14
Адриан Кубас
ОП
20
Ричард Санчес
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
19
Хулио Энкисо
ПВ
20
Антонио Барейро
ПВ
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
Боливия
23
Хавьер Рохас
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
2
Луис Барбоза
ЦЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
13
Диего Вайар
ЦП
22
Данни Бехарано
ЦП
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
21
Эрвин Санчес
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
18
Родриго Рамальо
ПП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
4-2-3-1
1
Сильва
23
Арсамендия
15
Гомес
6
Алонсо
13
Эспинола
26
Пирис
20
Вилласанти
11
Ромеро
17
Каку
10
Альмирон
21
Авалос
3-2-3-2
12
Кордано
5
Хусино
2
Кинтерос
21
Сагредо
8
Бехарано
19
Флорес
6
Хустиниано
16
Кеспедес
8
Сааведра
18
Альварес
8
Куэльяр
26
Пирис
7
Гонсалес
7
Гонсалес
26
Пирис
21
Авалос
19
Энкисо
19
Энкисо
21
Авалос
20
Санчес
20
Санчес
23
Арсамендия
24
Мартинес
24
Мартинес
23
Арсамендия
17
Каку
14
Кубас
14
Кубас
17
Каку
18
Альварес
18
Рамальо
18
Рамальо
18
Альварес
8
Сааведра
13
Вайар
13
Вайар
8
Сааведра
16
Кеспедес
22
Бехарано
22
Бехарано
16
Кеспедес
19
Флорес
17
Фернандес
17
Фернандес
19
Флорес
6
Хустиниано
21
Санчес
21
Санчес
6
Хустиниано
Остались в запасе
Парагвай
Боливия
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
18
Брайан Самудио
ЛВ
20
Антонио Барейро
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
10
Рамиро Вака
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
23
Хавьер Рохас
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Луис Барбоза
ЦЗ
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
Главный тренер
Сезар Фариас
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
21
Оскар Ромеро
ЦП
18
Брайан Самудио
ЛВ
20
Антонио Барейро
ПВ
Остались в запасе
10
Рамиро Вака
ЦП
19
Хейсон Чура
АП
23
Хавьер Рохас
ВР
1
Карлос Лампе
ВР
2
Луис Барбоза
ЦЗ
8
Мойзес Вильярроэль
ЦП
7
Хуан Карлос Арсэ
ПП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Сезар Фариас
Статистика матча Парагвай - Боливия
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
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