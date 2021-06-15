Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Франция - Германия
Франция - Германия: обзор матча 15 июня 2021
Франция
15.06.2021, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа F, 1 тур
1 : 0
Завершен
Германия
20'
М. Хуммельс (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Германия
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Рабьо
90'
+4
Замена
К. Толиссо
️️️️
К. Бензема
89'
87'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Р. Госенс
87'
Замена
Э. Джан
️️️️
М. Гинтер
74'
Замена
Л. Сане
️️️️
К. Хаверц
74'
Замена
Т. Вернер
️️️️
С. Гнабри
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Хуммельс
20'
7'
Желтая карточка
Й. Киммих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Робин Госенс
ЛЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ПАЗ
8
Тони Кроос
ЦП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Серж Гнабри
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
7
Кай Хаверц
РФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Франция
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Корентен Толиссо
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
17
Флориан Нойхаус
ЦП
19
Лерой Сане
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
21
Эрнандес
4
Варан
3
Кимпембе
15
Павар
13
Канте
6
Погба
14
Рабьо
19
Бензема
10
Мбаппе
7
Гризманн
4-1-2-3
1
Нойер
4
Гинтер
5
Хуммельс
2
Рюдигер
21
Госенс
6
Киммих
8
Кроос
21
Гюндоган
7
Хаверц
13
Мюллер
20
Гнабри
19
Бензема
12
Толиссо
12
Толиссо
19
Бензема
14
Рабьо
7
Дембеле
7
Дембеле
14
Рабьо
4
Гинтер
23
Джан
23
Джан
4
Гинтер
7
Хаверц
19
Сане
19
Сане
7
Хаверц
21
Госенс
9
Фолланд
9
Фолланд
21
Госенс
20
Гнабри
11
Вернер
11
Вернер
20
Гнабри
Остались в запасе
Франция
Германия
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Тома Лемар
АП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
16
Майк Меньян
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Тома Лемар
АП
7
Кингсли Коман
ЛВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
12
Кевин Трапп
ВР
12
Бернд Лено
ВР
3
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
15
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Франция - Германия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
Новости команд
Все
Франция
Германия
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Защитник ЦСКА: «Интересно, смогу ли я закрыть Мбаппе»
20 ноября
4
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
20 ноября
1
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Все участники плей-офф Лиги наций
18 ноября
1
Ван дер Ваарт – о футболистах сборной Нидерландов: «Как будто все наложили в штаны»
17 ноября
2
Реакция Хави на позорное поражение Нидерландов от Германии
17 ноября
2
Клопп прокомментировал сокрушительную победу Германии над Нидерландами в Лиге наций
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+