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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Кубань - Туапсе
Кубань - Туапсе: обзор матча 15 июня 2021
Кубань
15.06.2021, вторник, 17:30
Россия. ПФЛ. Группа 1, 34 тур
7 : 1
Завершен
Туапсе
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Кубань - Туапсе
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Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
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2 : 2
30.05.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Чайка
5 : 0
05.06.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Туапсе
0 : 4
30.05.2022
Спартак-Нальчик
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Машук-КМВ
1 : 3
22.05.2022
Туапсе
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Туапсе
0 : 5
16.05.2022
Легион
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 0
12.05.2022
Туапсе
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