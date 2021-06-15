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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис - Мали
Тунис - Мали: обзор матча 15 июня 2021
Тунис
15.06.2021, вторник, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Мали
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тунис - Мали
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
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0 : 1
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