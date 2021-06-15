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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Чили
Аргентина - Чили: обзор матча 15 июня 2021
Аргентина
15.06.2021, вторник, 00:01
Кубок Америки, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Чили
33'
Л. Месси
57'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Чили
90'
+3
Замена
П. Галдамес
️️️️
Ж. Менезес
Замена
Н. Молина
️️️️
Г. Монтиэль
85'
85'
Замена
Т. Аларкон
️️️️
А. Видаль
84'
Замена
Э. Роко
️️️️
Г. Медель
Замена
Х. Корреа
️️️️
Н. Гонсалес
80'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Л. Мартинес
80'
77'
Замена
С. Пиньярес
️️️️
Э. Варгас
77'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
К. Паласиос
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Л. Паредес
68'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Д. Ло Чельсо
67'
Желтая карточка
Л. Мартинес
62'
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Варгас
57'
Пенальти не реализован!
А. Видаль
35'
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
33'
32'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
Л. Мартинес
30'
25'
Желтая карточка
М. Исла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Лукас Мартинес
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
15
Николас Гонсалес
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
2
Эугенио Мена
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
8
Артуро Видаль
ОП
13
Эрик Пульгар
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
9
Карлос Паласиос
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
16
Жан Менезес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Анхель Корреа
ПВ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Чили
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
26
Клементе Монтес
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
2
Клаудио Баэса
ОП
14
Пабло Галдамес
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
7
Сесар Пиньярес
ЦП
9
Фелипе Мора
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Мартинес
3
Тальяфико
2
Мартинес
19
Отаменди
4
Монтиэль
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
10
Месси
22
Мартинес
15
Гонсалес
4-2-1-3
1
Браво
4
Исла
3
Марипан
17
Медель
2
Мена
8
Видаль
13
Пульгар
20
Арангис
16
Менезес
11
Варгас
9
Паласиос
5
Паредес
14
Паласиос
14
Паласиос
5
Паредес
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
11
Ди Мария
11
Ло Чельсо
15
Гонсалес
16
Корреа
16
Корреа
15
Гонсалес
22
Мартинес
9
Агуэро
9
Агуэро
22
Мартинес
4
Монтиэль
26
Молина
26
Молина
4
Монтиэль
16
Менезес
14
Галдамес
14
Галдамес
16
Менезес
8
Видаль
19
Аларкон
19
Аларкон
8
Видаль
17
Медель
5
Роко
5
Роко
17
Медель
9
Паласиос
22
Бреретон
22
Бреретон
9
Паласиос
11
Варгас
7
Пиньярес
7
Пиньярес
11
Варгас
Остались в запасе
Аргентина
Чили
1
Франко Армани
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Лионель Скалони
9
Фелипе Мора
ЦФ
26
Клементе Монтес
ЛВ
10
Марселино Нуньес
ЦП
2
Клаудио Баэса
ОП
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
8
Маркос Акунья
ЛЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
9
Фелипе Мора
ЦФ
26
Клементе Монтес
ЛВ
10
Марселино Нуньес
ЦП
2
Клаудио Баэса
ОП
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Аргентина - Чили
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Вильмар Рольдан
(Амальфи)
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