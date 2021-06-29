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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Парагвай
Уругвай - Парагвай: обзор матча 29 июня 2021
Уругвай
29.06.2021, вторник, 03:00
Кубок Америки, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Парагвай
21'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Парагвай
82'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Ф. Вальверде
76'
74'
Замена
Р. Санчес
️️️️
Г. Хименес
73'
Замена
А. Кубас
️️️️
Б. Самудио
Замена
Л. Суарес
️️️️
Э. Кавани
68'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Д. Де Арраскаэта
67'
Замена
М. Касерес
️️️️
М. Весино
57'
57'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
А. Эспинола
57'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
Г. Авалос
Замена
С. Коатес
️️️️
Д. Годин
46'
43'
Желтая карточка
О. Альдрете
33'
Замена
О. Ромеро
️️️️
М. Альмирон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
2
Роберт Рохас
ЦЗ
13
Альберто Эспинола
ПЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
18
Брайан Самудио
ЛВ
5
Гастон Хименес
ОП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
11
Камило Кандидо
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
24
Фернандо Горриаран
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
24
Эктор Мартинес
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
14
Брайан Охеда
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
3-5-1-1
23
Муслера
17
Винья
2
Хименес
3
Годин
8
Нандес
8
Вальверде
5
Весино
10
Де Арраскаэта
6
Бентанкур
7
де ла Крус
21
Кавани
4-1-1-3-1
1
Сильва
13
Эспинола
6
Алонсо
2
Рохас
3
Альдрете
5
Хименес
20
Вилласанти
10
Альмирон
11
Ромеро
18
Самудио
21
Авалос
5
Весино
22
Касерес
22
Касерес
5
Весино
3
Годин
19
Коатес
19
Коатес
3
Годин
8
Вальверде
14
Торрейра
14
Торрейра
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
21
Торрес
21
Торрес
10
Де Арраскаэта
21
Кавани
9
Суарес
9
Суарес
21
Кавани
21
Авалос
7
Гонсалес
7
Гонсалес
21
Авалос
13
Эспинола
24
Мартинес
24
Мартинес
13
Эспинола
18
Самудио
14
Кубас
14
Кубас
18
Самудио
10
Альмирон
21
Ромеро
21
Ромеро
10
Альмирон
5
Хименес
20
Санчес
20
Санчес
5
Хименес
Остались в запасе
Уругвай
Парагвай
11
Камило Кандидо
ЛЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
24
Фернандо Горриаран
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
14
Брайан Охеда
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
11
Камило Кандидо
ЛЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
26
Брайан Окампо
ЛВ
12
Мартин Кампанья
ВР
1
Серхио Рочет
ВР
24
Фернандо Горриаран
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
14
Брайан Охеда
ЦП
27
Хорхе Морель
ЦП
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Уругвай - Парагвай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
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Парагвай
0 : 1
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