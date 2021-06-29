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Расписание матчей
Евро-2024
Швеция - Украина
Швеция - Украина: обзор матча 29 июня 2021
Швеция
29.06.2021, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Украина
43'
Э. Форсберг
27'
А. Зинченко
120+1'
А. Довбик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Украина
120'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Довбик
Пас отдал
А. Зинченко
118'
Замена
Р. Безус
️️️️
С. Сидорчук
106'
Замена
А. Довбик
️️️️
А. Ярмоленко
101'
Замена
В. Цыганков
️️️️
А. Беседин
Замена
Ф. Хеландер
️️️️
К. Ольссон
101'
100'
Травма
А. Беседин
Красная карточка
М. Даниэльсон
99'
Замена
В. Классон
️️️️
С. Ларссон
97'
Замена
М. Берг
️️️️
А. Исак
97'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
Д. Кулушевски
96'
95'
Замена
Е. Макаренко
️️️️
Т. Степаненко
91'
Замена
А. Беседин
️️️️
Р. Яремчук
Желтая карточка
Э. Форсберг
85'
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Лустиг
83'
Замена
П. Бенгтссон
️️️️
Л. Аугустинссон
83'
Травма
Л. Аугустинссон
82'
79'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
Желтая карточка
Д. Кулушевски
70'
61'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Н. Шапаренко
ГОЛ! 1:1!
Э. Форсберг
Пас отдал
А. Исак
43'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Зинченко
Пас отдал
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
24
Маркус Даниэльсон
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
13
Альбин Экдаль
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
9
Александер Исак
ЦФ
21
Деян Кулушевски
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
22
Николай Матвиенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЛФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
РФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
17
Виктор Классон
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Густав Свенссон
ЦП
9
Маркус Берг
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Евгений Макаренко
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
11
Марлос
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
19
Артем Беседин
ЦФ
11
Артем Довбик
ЦФ
4-3-1-2
1
Ольсен
6
Аугустинссон
3
Линделеф
24
Даниэльсон
2
Лустиг
20
Ольссон
13
Экдаль
7
Ларссон
10
Форсберг
21
Кулушевски
9
Исак
3-3-1-3
1
Бущан
22
Матвиенко
4
Кривцов
13
Забарный
21
Караваев
6
Степаненко
17
Зинченко
5
Сидорчук
7
Ярмоленко
9
Яремчук
10
Шапаренко
6
Аугустинссон
5
Бенгтссон
5
Бенгтссон
6
Аугустинссон
20
Ольссон
14
Хеландер
14
Хеландер
20
Ольссон
2
Лустиг
20
Крафт
20
Крафт
2
Лустиг
7
Ларссон
17
Классон
17
Классон
7
Ларссон
9
Исак
9
Берг
9
Берг
9
Исак
21
Кулушевски
22
Квайсон
22
Квайсон
21
Кулушевски
6
Степаненко
14
Макаренко
14
Макаренко
6
Степаненко
5
Сидорчук
18
Безус
18
Безус
5
Сидорчук
10
Шапаренко
8
Малиновский
8
Малиновский
10
Шапаренко
Беседин
15
Цыганков
15
Цыганков
Беседин
9
Яремчук
19
Беседин
19
Беседин
9
Яремчук
7
Ярмоленко
11
Довбик
11
Довбик
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Швеция
Украина
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
Главный тренер
Янне Андерссон
12
Анатолий Трубин
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
11
Марлос
ПВ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Понтус Янссон
ЦЗ
13
Густав Свенссон
ЦП
Остались в запасе
12
Анатолий Трубин
ВР
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
11
Марлос
ПВ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Швеция - Украина
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Хэмпден Парк
Где смотреть матч:
Россия 1
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