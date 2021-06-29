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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Брагантино
Атлетико Гойяненсе - Брагантино: обзор матча 29 июня 2021
Атлетико Гойяненсе
29.06.2021, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Брагантино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Брагантино
90'
+3
Замена
Л. Реалпе
️️️️
Итало
87'
Желтая карточка
E.
Желтая карточка
A. LuÃs
87'
Замена
P. Dyego
️️️️
В. Маранхао
85'
85'
Замена
Т. Куэльо
️️️️
Хелиньо
Желтая карточка
Н. Силва
84'
Замена
L.
️️️️
З. Роберто
78'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
А. Гомес
78'
78'
Замена
Рамирес
️️️️
Л. Эвангелиста
Замена
A. LuÃs
️️️️
Натанаэль
73'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
16
Игор Кариус
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
23
Dudu
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
Брагантино
1
Клейтон
ВР
3
Лео Ортис
ЦЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
33
Клаудиньо
АП
11
Хелиньо
ПВ
37
Артур
ПВ
15
Итало
ЦФ
31
Raul
ЦФ
41
Rafael
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
14
André
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
7
Matheus Oliveira
ЦФ
Брагантино
26
Веверсон
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Леонардо Реалпе
ЦЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
7
Педро Габриэл
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
17
Weverton
ЦФ
31
Vitinho
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
1
Júlio Césár
ЦФ
4-2-1-1-3
16
Кариус
25
Натанаэль
6
Силва
33
Эдер
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
11
Гомес
16
99
Зе Роберто
23
2-1-3-4
1
Клейтон
3
Ортис
15
Бруно
30
Эвангелиста
37
Артур
33
Клаудиньо
11
Хелиньо
6
41
31
15
Итало
99
Зе Роберто
81
81
99
Зе Роберто
25
Натанаэль
97
97
25
Натанаэль
5
Маранхао
7
7
5
Маранхао
11
Гомес
44
Баральяс
44
Баральяс
11
Гомес
15
Итало
3
Реалпе
3
Реалпе
15
Итало
11
Хелиньо
28
Куэльо
28
Куэльо
11
Хелиньо
30
Эвангелиста
7
Рамирес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Брагантино
14
André
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
7
Matheus Oliveira
ЦФ
4
Натан
ЦЗ
26
Веверсон
ЛЗ
17
Weverton
ЦФ
25
Жадсом Силва
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Vitinho
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЛВ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
14
André
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
7
Matheus Oliveira
ЦФ
Остались в запасе
4
Натан
ЦЗ
26
Веверсон
ЛЗ
17
Weverton
ЦФ
25
Жадсом Силва
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Vitinho
ЦФ
19
Chrigor
ЦФ
7
Педро Габриэл
ЛВ
1
Júlio Césár
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Брагантино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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