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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Болгария
Франция - Болгария: обзор матча 08 июня 2021
Франция
08.06.2021, вторник, 22:10
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Болгария
29'
А. Гризманн
83'
О. Жиру
90'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Франция - Болгария
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
В. Бен-Йеддер
90'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
К. Толиссо
84'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
К. Мбаппе
84'
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Павар
83'
71'
Замена
Б. Карагерен
️️️️
И. Турицов
70'
Замена
А. Христов
️️️️
Д. Янков
Замена
У. Дембеле
️️️️
А. Гризманн
66'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Н. Канте
65'
58'
Замена
Д. Илиев
️️️️
К. Десподов
58'
Замена
М. Цветанов
️️️️
Б. Краев
58'
Замена
Г. Минчев
️️️️
А. Илиев
52'
Замена
П. Витанов
️️️️
И. Чочев
48'
Желтая карточка
К. Десподов
Замена
Л. Динь
️️️️
Л. Эрнандес
46'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Бензема
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Гризманн
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
1
Уго Льорис
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
6
Поль Погба
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
19
Карим Бензема
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
19
Иван Турицов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
15
Василь Божиков
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
9
Атанас Илиев
ЦП
10
Божидар Краев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Доминик Янков
АП
22
Илиан Илиев
АП
11
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Ясен Петров
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
23
Иван Караджов
ВР
3
Андреа Христов
ЦЗ
21
Момчил Цветанов
ЛВ
0
Лачезар Котев
ОП
5
Петар Витанов
ОП
11
Янис Карабелев
ЦП
8
Антонио Вутов
ЦП
20
Димитар Илиев
ЦФ
9
Бирсент Карагерен
ЦФ
9
Андрей Галабинов
ЦФ
10
Георги Минчев
ЦФ
4-1-2-3
1
Льорис
21
Эрнандес
4
Варан
3
Кимпембе
15
Павар
13
Канте
6
Погба
12
Толиссо
7
Гризманн
19
Бензема
10
Мбаппе
4-3-3
1
Наумов
15
Христов
15
Божиков
6
Антов
19
Турицов
9
Илиев
10
Краев
18
Чочев
11
Десподов
22
Илиев
7
Янков
21
Эрнандес
3
Динь
3
Динь
21
Эрнандес
12
Толиссо
17
Сиссоко
17
Сиссоко
12
Толиссо
13
Канте
8
Лемар
8
Лемар
13
Канте
7
Гризманн
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Гризманн
10
Мбаппе
22
Бен-Йеддер
22
Бен-Йеддер
10
Мбаппе
19
Бензема
9
Жиру
9
Жиру
19
Бензема
11
Десподов
20
Илиев
20
Илиев
11
Десподов
19
Турицов
9
Карагерен
9
Карагерен
19
Турицов
7
Янков
3
Христов
3
Христов
7
Янков
18
Чочев
5
Витанов
5
Витанов
18
Чочев
10
Краев
21
Цветанов
21
Цветанов
10
Краев
9
Илиев
10
Минчев
10
Минчев
9
Илиев
Остались в запасе
Франция
Болгария
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
5
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
11
Янис Карабелев
ЦП
0
Лачезар Котев
ОП
13
Николай Михайлов
ВР
23
Иван Караджов
ВР
8
Антонио Вутов
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
5
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
Остались в запасе
11
Янис Карабелев
ЦП
0
Лачезар Котев
ОП
13
Николай Михайлов
ВР
23
Иван Караджов
ВР
8
Антонио Вутов
ЦП
9
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Франция - Болгария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
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