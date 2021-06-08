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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Косово - Гвинея
Косово - Гвинея: обзор матча 08 июня 2021
Косово
08.06.2021, вторник, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Косово - Гвинея
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
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