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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин - Замбия
Бенин - Замбия: обзор матча 08 июня 2021
Бенин
08.06.2021, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Замбия
13'
С. Суку
80'
Й. Рош
18'
S. Phiri
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бенин - Замбия
Замена
T. Anaane
️️️️
С. Суку
88'
85'
Замена
Г. Мафвента
️️️️
S. Phiri
84'
Замена
К. Кангва
️️️️
S. Sautu
ГОЛ! 2:1!
Й. Рош
80'
66'
Замена
B. Mwila
️️️️
R. Kola
65'
Замена
Б. Сакала
️️️️
M. Phiri
Замена
Й. Рош
️️️️
Ж. Доссу
63'
Замена
D. Koukou
️️️️
M. Adilehou
63'
Замена
C. Gomez
️️️️
M. Poté
63'
Желтая карточка
С. Суку
55'
48'
Замена
C. Sikombe
️️️️
P. Mumba
Замена
F. Farnolle
️️️️
С. Альягбе
48'
18'
ГОЛ! 1:1!
S. Phiri
ГОЛ! 1:0!
С. Суку
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенин
16
Сатурнин Альягбе
ВР
21
Родриг Косси
ОП
20
Жодель Доссу
ЦП
0
Себио Суку
ПВ
0
Khaled Adenon
ЦФ
0
Mickaël Poté
ЦФ
0
Abdel Ourou
ЦФ
2
Youssouf Assogba
ЦФ
0
Jordan Adeoti
ЦФ
4
Moise Adilehou
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Замбия
21
Доминик Чанда
ЦЗ
23
Танди Мвапе
ЦЗ
3
Бенедикт Чепеши
ПЗ
0
P. Chiluya
ЦФ
0
M. Phiri
ЦФ
0
Rodgers Kola
ЦФ
0
P. Katema
ЦФ
8
P. Mumba
ЦФ
0
S. Sautu
ЦФ
0
Cyril Chibwe
ЦФ
0
S. Phiri
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Бенин
0
Fabien Farnolle
ВР
5
Йохан Рош
ЦЗ
6
Оливье Вердон
ЦЗ
18
Жуниор Олайтан
АП
0
Marcellin Koukpo
ЦФ
0
Désiré Ségbé Azankpo
ЦФ
0
Tidjani Anaane
ЦФ
0
Djiman Koukou
ЦФ
14
Charbel Gomez
ЦФ
0
Jérôme Agossa Bonou
ЦФ
0
Abdou Samadou Bourou
ЦФ
0
Cherif Dine Kakpo
ЦФ
Замбия
6
Бенсон Сакала
ОП
7
Голден Мафвента
ОП
17
Кингс Кангва
ЦП
0
B. Mwila
ЦФ
0
Amity Shamende
ЦФ
0
Ntazana Mayembe
ЦФ
0
C. Sikombe
ЦФ
0
Isaac Shamujompa
ЦФ
0
Gaboniso Magenge
ЦФ
0
Gregory Sanjase
ЦФ
0
Lameck Siame
ЦФ
1-1-1-5
16
Альягбе
21
Косси
20
Доссу
0
Суку
2
9
Мунье
4
0
0
3-5
3
Чепеши
23
Мвапе
21
Чанда
0
0
0
0
8
0
Суку
0
0
0
Суку
4
0
0
4
0
14
14
0
20
Доссу
5
Рош
5
Рош
20
Доссу
16
Альягбе
0
0
16
Альягбе
0
0
0
0
0
6
Сакала
6
Сакала
0
8
0
0
8
0
7
Мафвента
7
Мафвента
0
0
17
Кангва
17
Кангва
0
Остались в запасе
Бенин
Замбия
0
Marcellin Koukpo
ЦФ
0
Désiré Ségbé Azankpo
ЦФ
0
Jérôme Agossa Bonou
ЦФ
0
Abdou Samadou Bourou
ЦФ
0
Cherif Dine Kakpo
ЦФ
18
Жуниор Олайтан
АП
6
Оливье Вердон
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
0
Amity Shamende
ЦФ
0
Ntazana Mayembe
ЦФ
0
Isaac Shamujompa
ЦФ
0
Gaboniso Magenge
ЦФ
0
Gregory Sanjase
ЦФ
0
Lameck Siame
ЦФ
Главный тренер
Хонор Джанца
Остались в запасе
0
Marcellin Koukpo
ЦФ
0
Désiré Ségbé Azankpo
ЦФ
0
Jérôme Agossa Bonou
ЦФ
0
Abdou Samadou Bourou
ЦФ
0
Cherif Dine Kakpo
ЦФ
18
Жуниор Олайтан
АП
6
Оливье Вердон
ЦЗ
Остались в запасе
0
Amity Shamende
ЦФ
0
Ntazana Mayembe
ЦФ
0
Isaac Shamujompa
ЦФ
0
Gaboniso Magenge
ЦФ
0
Gregory Sanjase
ЦФ
0
Lameck Siame
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Главный тренер
Хонор Джанца
Статистика матча Бенин - Замбия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
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Мали
1 : 1
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