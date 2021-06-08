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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Ирландия
Венгрия - Ирландия: обзор матча 08 июня 2021
Венгрия
08.06.2021, вторник, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Ирландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Венгрия - Ирландия
89'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Д. Найт
89'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
А. Айда
Замена
С. Шен
️️️️
А. Салаи
89'
85'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Д. МакКлин
Замена
Я. Хан
️️️️
А. Фиола
79'
Желтая карточка
А. Салаи
72'
Замена
Л. Него
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
63'
Замена
А. Богдан
️️️️
П. Гулачи
63'
56'
Замена
Д. Моламби
️️️️
К. Хурихейн
56'
Замена
Д. Хорган
️️️️
Т. Пэррот
46'
Замена
К. Келлехер
️️️️
Г. Базуну
Замена
К. Варга
️️️️
Р. Варга
46'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
Б. Болла
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
3
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
14
Бендегуз Болла
ЦЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
9
Адам Салаи
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
4
Дара О'Ши
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
8
Джейсон Найт
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Джош Каллен
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Венгрия
22
Адам Богдан
ВР
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
19
Кевин Варга
ЛВ
9
Саболч Шен
ЛВ
18
Давид Зигер
ЦП
25
Янош Хан
ЦФ
10
Тамаш Шери
ЦФ
14
Герго Ловренчич
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Чидозие Огбене
ЛВ
19
Ронан Кертис
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
12
Дэрил Хорган
ЦП
10
Джейми МакГрат
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
0
Lee O'Connor
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Гулачи
14
Болла
6
Орбан
4
Салаи
5
Фиола
3
Кечкеш
8
Надь
13
Шафер
15
Кляйнхайзлер
17
Варга
9
Салаи
4-4-2
16
Базуну
2
Доэрти
15
Иган
4
Даффи
4
О'Ши
14
Хурихейн
11
МакКлин
6
Каллен
8
Найт
10
Айда
7
Пэррот
5
Фиола
25
Хан
25
Хан
5
Фиола
15
Кляйнхайзлер
7
Него
7
Него
15
Кляйнхайзлер
17
Варга
19
Варга
19
Варга
17
Варга
12
Гулачи
22
Богдан
22
Богдан
12
Гулачи
9
Салаи
9
Шен
9
Шен
9
Салаи
14
Болла
14
Ловренчич
14
Ловренчич
14
Болла
8
Найт
20
Огбене
20
Огбене
8
Найт
16
Базуну
1
Келлехер
1
Келлехер
16
Базуну
11
МакКлин
18
Мэннинг
18
Мэннинг
11
МакКлин
7
Пэррот
12
Хорган
12
Хорган
7
Пэррот
14
Хурихейн
6
Моламби
6
Моламби
14
Хурихейн
10
Айда
9
Коллинс
9
Коллинс
10
Айда
Остались в запасе
Венгрия
Ирландия
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Тамаш Шери
ЦФ
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
0
Lee O'Connor
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
19
Ронан Кертис
ЦП
23
Марк Траверс
ВР
8
Гарри Артер
ЦП
10
Джейми МакГрат
ЦП
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Тамаш Шери
ЦФ
1
Денеш Дибус
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
18
Давид Зигер
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
0
Lee O'Connor
ЦФ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
19
Ронан Кертис
ЦП
23
Марк Траверс
ВР
8
Гарри Артер
ЦП
10
Джейми МакГрат
ЦП
Главный тренер
Марко Росси
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Венгрия - Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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