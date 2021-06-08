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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Исландия
Польша - Исландия: обзор матча 08 июня 2021
Польша
08.06.2021, вторник, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Исландия
34'
П. Зелински
88'
К. Свидерски
26'
А. Гюдмюндссон
47'
Б. Бьярнасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Польша - Исландия
90'
+2
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
А. Гюдмюндссон
ГОЛ! 2:2!
К. Свидерски
Пас отдал
К. Козловски
88'
87'
Замена
К. Тордарсон
️️️️
А. Гуннарссон
84'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
Й. Бедварссон
Замена
К. Свидерски
️️️️
Р. Левандовски
81'
Замена
М. Рыбус
️️️️
Т. Пухач
80'
78'
Замена
С. Тейтур Тордарсон
️️️️
А. Бальдюрссон
74'
Замена
Г. Эйолфссон
️️️️
М. Андерсон
Замена
П. Плахета
️️️️
П. Франковски
64'
Замена
К. Линетти
️️️️
Г. Крыховяк
64'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Я. Сверчок
58'
47'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Г. Тораринссон
Желтая карточка
Г. Крыховяк
46'
Замена
К. Козловски
️️️️
П. Зелински
46'
46'
Замена
О. Кристинссон
️️️️
Р. Рунарссон
43'
Желтая карточка
А. Бальдюрссон
ГОЛ! 1:1!
П. Зелински
34'
26'
ГОЛ! 0:1!
А. Гюдмюндссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
15
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Павел Давидович
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Якуб Модер
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
26
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
15
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Гудмундур Тораринссон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
24
Пшемыслав Плахета
ЛВ
23
Каспер Козловски
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
21
Камил Йозвяк
ЦФ
11
Карол Свидерски
ЦФ
Исландия
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
17
Гисли Эйолфссон
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
19
Колбейнн Тордарсон
АП
17
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Щесны
15
Пухач
15
Глик
3
Давидович
4
Кедзиора
10
Крыховяк
10
Зелински
8
Модер
19
Франковски
26
Сверчок
9
Левандовски
3-5-1-1
1
Рунарссон
15
Сампстед
15
Бьярнасон
16
Херманнссон
8
Тораринссон
18
Андерсон
6
Бальдюрссон
8
Бьярнасон
14
Гуннарссон
11
Гюдмюндссон
22
Бедварссон
19
Франковски
24
Плахета
24
Плахета
19
Франковски
10
Зелински
23
Козловски
23
Козловски
10
Зелински
26
Сверчок
21
Йозвяк
21
Йозвяк
26
Сверчок
15
Пухач
13
Рыбус
13
Рыбус
15
Пухач
10
Крыховяк
8
Линетти
8
Линетти
10
Крыховяк
9
Левандовски
11
Свидерски
11
Свидерски
9
Левандовски
18
Андерсон
17
Эйолфссон
17
Эйолфссон
18
Андерсон
1
Рунарссон
1
Кристинссон
1
Кристинссон
1
Рунарссон
6
Бальдюрссон
16
Тордарсон
16
Тордарсон
6
Бальдюрссон
14
Гуннарссон
19
Тордарсон
19
Тордарсон
14
Гуннарссон
22
Бедварссон
17
Гудьонсен
17
Гудьонсен
22
Бедварссон
11
Гюдмюндссон
11
Торстейнссон
11
Торстейнссон
11
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Польша
Исландия
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
23
Матеуш Клих
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
Главный тренер
Арнар Видарссон
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
14
Михал Хелик
ЦЗ
3
Камиль Пиатковски
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
23
Матеуш Клих
ЦП
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
3
Арон Элис Трандарсон
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Арнар Видарссон
Статистика матча Польша - Исландия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
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