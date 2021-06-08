Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко - Гана
Марокко - Гана: обзор матча 08 июня 2021
Марокко
08.06.2021, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Гана
69'
Д. Эль-Ямик
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Марокко - Гана
90'
+1
Замена
️️️️
Э. Ломотей
Желтая карточка
Я. Жабран
90'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
А. Эль-Амлуд
86'
85'
Замена
Э. Гьяси
️️️️
С. Овусу
Замена
Я. Жабран
️️️️
С. Амрабат
85'
81'
Замена
А. Айю
️️️️
Д. Фамейе
Замена
И. Хаир
️️️️
А. Таарабт
76'
Желтая карточка
А. Баркок
73'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эль-Ямик
69'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
С. Амалла
68'
Замена
А. Баркок
️️️️
М. Эль-Хаддади
68'
46'
Замена
А. Джику
️️️️
Н. Опоку
32'
Желтая карточка
М. Кудус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
5
Наиф Агер
ЦЗ
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
18
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
0
Аюб Эль-Амлуд
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
15
Селим Амалла
ЦП
7
Адель Таарабт
ЦП
0
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Гана
0
Разак Абалора
ВР
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Николас Опоку
ЦЗ
0
Эммануэль Ломотей
ОП
14
Джидеон Менса
ЦП
26
Иддрису Баба
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
19
Самуэль Овусу
ПВ
9
Жордан Айю
ЦФ
0
Джоэл Фамейе
ЦФ
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
0
Сэми Ммае
ЦЗ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
26
Яхья Жабран
ОП
0
Аймен Баркок
АП
13
Илиас Хаир
АП
14
Закария Абухляль
ПВ
7
Хаким Зиеш
ПВ
0
Anas Zniti
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Гана
12
Ибраим Данлад
ВР
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
3
Филомон Баффур
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
0
Эммануэль Гьяси
ЛВ
0
Kwame Opoku
ЦФ
3-2-3-2
1
Буну
5
Агер
6
Сайсс
18
Эль-Ямик
0
Эль-Амлуд
2
Хакими
4
Амрабат
15
Амалла
7
Таарабт
19
Эн-Несири
0
Эль-Хаддади
2-1-2-2-2
0
Абалора
18
Амарти
4
Опоку
0
Ломотей
14
Менса
26
Баба
19
Овусу
20
Кудус
0
Фамейе
9
Айю
4
Амрабат
26
Жабран
26
Жабран
4
Амрабат
0
Эль-Амлуд
20
Эль-Кааби
20
Эль-Кааби
0
Эль-Амлуд
0
Эль-Хаддади
0
Баркок
0
Баркок
0
Эль-Хаддади
7
Таарабт
13
Хаир
13
Хаир
7
Таарабт
15
Амалла
7
Зиеш
7
Зиеш
15
Амалла
4
Опоку
23
Джику
23
Джику
4
Опоку
0
Фамейе
10
Айю
10
Айю
0
Фамейе
19
Овусу
0
Гьяси
0
Гьяси
19
Овусу
Остались в запасе
Марокко
Гана
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
0
Anas Zniti
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
Главный тренер
Эрве Ренар
12
Ибраим Данлад
ВР
3
Филомон Баффур
ПЗ
0
Kwame Opoku
ЦФ
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
12
Мунир Моанд
ВР
0
Anas Zniti
ЦФ
0
A. Lazaar
ЦФ
0
Сэми Ммае
ЦЗ
14
Закария Абухляль
ПВ
9
Суфьян Рахими
ЛВ
0
Суфьян Шакла
ЦЗ
Остались в запасе
12
Ибраим Данлад
ВР
3
Филомон Баффур
ПЗ
0
Kwame Opoku
ЦФ
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Марокко - Гана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Новости команд
Все
Марокко
Гана
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
Вчера, 21:51
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
Вчера, 19:47
5
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
Вчера, 17:38
11
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
27 августа
Реакция Мане на возвращение Сенегалу победы в Кубке Африки
Вчера, 21:51
1
Позиция Марокко по возвращению Сенегалу победы в Кубке Африки
Вчера, 19:47
5
⚡️ Сборной Сенегала вернули победу в Кубке Африки
Вчера, 17:38
11
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
27 августа
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
28 сентября
9
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
Генич назвал сборную, способную остановить Аргентину: «Не вижу у них слабых мест»
4 июля
5
Обзор матча Колумбия – Гана голы и лучшие моменты (Видео)
4 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+