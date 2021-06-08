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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Испания - Литва
Испания - Литва: обзор матча 08 июня 2021
Испания
08.06.2021, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Литва
3'
У. Гильямон
24'
Б. Диас
54'
Х. Миранда
73'
Х. Пуадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Испания - Литва
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Г. Вильяр
74'
ГОЛ! 4:0!
Х. Пуадо
Пас отдал
Б. Хиль
73'
ГОЛ! 3:0!
Х. Миранда
54'
Замена
А. Бланко
️️️️
М. Гарсия
54'
Замена
Х. Пуадо
️️️️
М. Субименди
54'
Замена
А. Посо
️️️️
О. Хиль
46'
Замена
Х. Миранда
️️️️
М. Кукурелья
46'
Пенальти не реализован!
А. Руис
30'
ГОЛ! 2:0!
Б. Диас
Пас отдал
Г. Вильяр
24'
ГОЛ! 1:0!
У. Гильямон
3'
Начало матча
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Статистика матча Испания - Литва
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Литва
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
0 : 0
12.11.2026
Суринам
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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