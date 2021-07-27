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Лига конференций 2026/2027
Будучность - ХБ Торсхавн
Будучность - ХБ Торсхавн: обзор матча 27 июля 2021
Будучность
27.07.2021, вторник, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 4
Завершен
ХБ Торсхавн
39'
Х. Мор
73'
Д. Йохансен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Будучность - ХБ Торсхавн
84'
Замена
J. Thomsen
️️️️
Х. Мор
Желтая карточка
P. Grbić
75'
74'
Замена
Х. Якобсен
️️️️
М. Пшибыльски
74'
Замена
А. Самуэльсен
️️️️
Р. Юнсен
73'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Йохансен
Желтая карточка
Š. Kordić
61'
57'
Замена
С. Радосавлевич
️️️️
M. Dahl
57'
Замена
М. Миккельсен
️️️️
П. Петерсен
Замена
Д. Божович
️️️️
B. Milic
46'
Замена
Н. Секулич
️️️️
А. Ражнатович
46'
39'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мор
Пас отдал
M. Dahl
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Будучность
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Игор Иванович
ПВ
19
Виктор Джуканович
ЦФ
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
15
Йован Баошич
ЦФ
22
Андрийя Ражнатович
ЦФ
4
Миомир Джуричкович
ЦФ
7
Lazar Mijović
ЦФ
9
Šaleta Kordić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
ХБ Торсхавн
12
Тейтур Гестссон
ВР
17
Барталь Вардум
ЦЗ
4
Хедин Хансен
ЦП
15
Адриан Юстинуссен
ЦФ
15
Хери Мор
ЦФ
13
Хёрдур Аскхам
ЦФ
6
Даниэль Йохансен
ЦФ
21
Паэтур Петерсен
ЦФ
14
Рене Юнсен
ЦФ
33
Михал Пшибыльски
ЦФ
19
Mikkel Dahl
ЦФ
Будучность
33
Милош Драгоевич
ВР
26
Неманья Секулич
ЦП
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
33
Владан Аджич
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
15
Amir Muzurović
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
7
Драшко Божович
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
ХБ Торсхавн
23
Хильмар Якобсен
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
23
Jákup Thomsen
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
18
Стефан Радосавлевич
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
6
Мадс Миккельсен
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
1-1-5
6
Раичкович
7
Иванович
22
Ражнатович
9
7
4
Джуричкович
15
Баошич
1-1-5
12
Гестссон
17
Вардум
4
Хансен
6
Йохансен
19
33
Пшибыльски
14
Юнсен
21
Петерсен
22
Ражнатович
26
Секулич
26
Секулич
22
Ражнатович
24
7
Божович
7
Божович
24
33
Пшибыльски
23
Якобсен
23
Якобсен
33
Пшибыльски
15
Мор
23
23
15
Мор
19
18
Радосавлевич
18
Радосавлевич
19
21
Петерсен
6
Миккельсен
6
Миккельсен
21
Петерсен
14
Юнсен
23
Самуэльсен
23
Самуэльсен
14
Юнсен
Остались в запасе
Будучность
ХБ Торсхавн
33
Милош Драгоевич
ВР
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
33
Владан Аджич
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
15
Amir Muzurović
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
8
Дан Сойлу
ЦП
1
Бьярти Мерк
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
Остались в запасе
33
Милош Драгоевич
ВР
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
33
Владан Аджич
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
15
Amir Muzurović
ЦФ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
Остались в запасе
8
Дан Сойлу
ЦП
1
Бьярти Мерк
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Статистика матча Будучность - ХБ Торсхавн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Будучность
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Петровац
- : -
05.12.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
Арсенал Тив
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
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