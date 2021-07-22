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ХБ Торсхавн - Будучность
ХБ Торсхавн - Будучность: обзор матча 22 июля 2021
ХБ Торсхавн
22.07.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
4 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Будучность
45'
М. Пшибыльски
47'
М. Пшибыльски
58'
П. Петерсен
66'
Д. Йохансен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ХБ Торсхавн - Будучность
Замена
М. Миккельсен
️️️️
А. Юстинуссен
90'
+1
Замена
А. Самуэльсен
️️️️
M. Dahl
81'
Замена
Á. Dam
️️️️
М. Пшибыльски
81'
80'
Желтая карточка
М. Раичкович
Замена
С. Радосавлевич
️️️️
П. Петерсен
68'
67'
Замена
B. Milic
️️️️
Д. Божович
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Д. Йохансен
66'
ГОЛ! 3:0!
П. Петерсен
Пас отдал
Х. Мор
58'
ГОЛ! 2:0!
М. Пшибыльски
Пас отдал
M. Dahl
47'
Замена
Х. Якобсен
️️️️
Р. Юнсен
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Пшибыльски
Пас отдал
Д. Йохансен
45'
Желтая карточка
Р. Юнсен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХБ Торсхавн
12
Тейтур Гестссон
ВР
17
Барталь Вардум
ЦЗ
4
Хедин Хансен
ЦП
15
Хери Мор
ЦФ
13
Хёрдур Аскхам
ЦФ
6
Даниэль Йохансен
ЦФ
21
Паэтур Петерсен
ЦФ
14
Рене Юнсен
ЦФ
33
Михал Пшибыльски
ЦФ
15
Адриан Юстинуссен
ЦФ
19
Mikkel Dahl
ЦФ
Будучность
33
Милош Драгоевич
ВР
6
Милош Раичкович
ЦП
7
Игор Иванович
ПВ
8
Aleksa Cetkovic
ЦФ
7
Lazar Mijović
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
7
Драшко Божович
ЦФ
4
Миомир Джуричкович
ЦФ
72
Анто Бабич
ЦФ
33
Владан Аджич
ЦФ
22
Андрийя Ражнатович
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
ХБ Торсхавн
23
Хильмар Якобсен
ЦЗ
8
Дан Сойлу
ЦП
23
Jákup Thomsen
ЦФ
23
Аки Самуэльсен
ЦФ
6
Мадс Миккельсен
ЦФ
11
Ási Dam
ЦФ
18
Стефан Радосавлевич
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
Будучность
26
Неманья Секулич
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
24
Bogdan Milic
ЦФ
15
Йован Баошич
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
19
Виктор Джуканович
ЦФ
9
Šaleta Kordić
ЦФ
1-1-5
12
Гестссон
17
Вардум
4
Хансен
14
Юнсен
19
15
Юстинуссен
33
Пшибыльски
21
Петерсен
1-1-5
33
Драгоевич
6
Раичкович
7
Иванович
7
Божович
22
Ражнатович
33
Аджич
72
Бабич
4
Джуричкович
14
Юнсен
23
Якобсен
23
Якобсен
14
Юнсен
19
23
Самуэльсен
23
Самуэльсен
19
15
Юстинуссен
6
Миккельсен
6
Миккельсен
15
Юстинуссен
33
Пшибыльски
11
11
33
Пшибыльски
21
Петерсен
18
Радосавлевич
18
Радосавлевич
21
Петерсен
7
Божович
24
24
7
Божович
Остались в запасе
ХБ Торсхавн
Будучность
8
Дан Сойлу
ЦП
23
Jákup Thomsen
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
26
Неманья Секулич
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
15
Йован Баошич
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
19
Виктор Джуканович
ЦФ
9
Šaleta Kordić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Остались в запасе
8
Дан Сойлу
ЦП
23
Jákup Thomsen
ЦФ
1
Бьярти Мерк
ЦФ
28
Samuel Chukwudi
ЦФ
Остались в запасе
26
Неманья Секулич
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
15
Йован Баошич
ЦФ
25
Velimir Vlahović
ЦФ
19
Виктор Джуканович
ЦФ
9
Šaleta Kordić
ЦФ
Главный тренер
Срджан Радоньич
Статистика матча ХБ Торсхавн - Будучность
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
ХБ Торсхавн
1 : 3
31.10.2026
Б36 Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Рунавик
1 : 1
25.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
ЭБ/Стреймур
0 : 1
18.10.2026
ХБ Торсхавн
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
ХБ Торсхавн
4 : 1
19.09.2026
Аргир
Будучность
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Петровац
- : -
05.12.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Езеро
0 : 0
13.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Будучность
1 : 4
07.11.2026
Отрант-Олимпик
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Бокель
0 : 1
02.11.2026
Будучность
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 12 тур
Будучность
3 : 3
22.10.2026
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