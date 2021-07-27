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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Интер - Теута
Интер - Теута: обзор матча 27 июля 2021
Интер
27.07.2021, вторник, 18:45
Лига конференций, 2 раунд
0 : 3
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Теута
25'
S. Plaku
80'
S. Plaku
105+1'
Ш. Каллаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Теута
113'
Желтая карточка
С. Фрашери
113'
Замена
F. Beqja
️️️️
S. Plaku
112'
Желтая карточка
P. Gorgiev
111'
Желтая карточка
A. Daja
Желтая карточка
A. Gallego
108'
106'
Замена
S. Zogaj
️️️️
Ш. Каллаку
Замена
И. Лима
️️️️
P. Bosch
106'
105'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Ш. Каллаку
Желтая карточка
Х. Гомес
105'
Замена
T. Lao
️️️️
J. Roca Grau
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
S. Plaku
59'
Замена
J.
️️️️
B. Kotobelli
Замена
J. Paredes
️️️️
G. Artigas
59'
46'
Замена
E. Karabeci
️️️️
P. Gorgiev
28'
Желтая карточка
А. Алекси
25'
ГОЛ! 0:1!
S. Plaku
Пас отдал
B. Kotobelli
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
50
Pau Bosch
ЦЗ
16
Эмили Гарсия
ЦЗ
10
Людовик Клементе
ЦФ
1
Хосеп Гомес
ЦФ
49
Adria Gallego
ЦФ
3
Federico Bessone
ЦФ
4
Ivan De Nova
ЦФ
23
Xavier Moreno
ЦФ
23
Jordi Roca Grau
ЦФ
45
Gerard Artigas
ЦФ
7
Genis Soldevila
ЦФ
Теута
59
Шерифф Каллаку
ЦП
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
0
R. Arapi
ЦФ
6
Альбано Алекси
ЦФ
17
Blagoja Todorovski
ЦФ
77
Стиви Фрашери
ЦФ
15
Blerim Kotobelli
ЦФ
0
E. Vila
ЦФ
14
Asion Daja
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
20
Sebino Plaku
ЦФ
Интер
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
17
Toni Lao
ЦП
0
D. M. Gomis F.
ЦФ
31
Gerardo Rubio
ЦФ
23
Жорди Рубио
ЦФ
11
Jordi Betriu
ЦФ
22
Joel Paredes
ЦФ
Теута
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
0
Jackson
ЦФ
24
Artan Jazxhi
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
2-5
50
16
Эмили Гарсия
23
7
45
23
4
1-5
59
Каллаку
15
20
17
Сефери
14
0
50
6
Лима
6
Лима
50
23
17
17
23
Морено
0
0
Морено
45
22
22
45
15
0
0
15
20
0
0
20
59
Каллаку
11
11
59
Каллаку
14
13
13
14
Остались в запасе
Интер
Теута
31
Gerardo Rubio
ЦФ
23
Жорди Рубио
ЦФ
11
Jordi Betriu
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
24
Artan Jazxhi
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
Остались в запасе
31
Gerardo Rubio
ЦФ
23
Жорди Рубио
ЦФ
11
Jordi Betriu
ЦФ
Остались в запасе
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
24
Artan Jazxhi
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
Статистика матча Интер - Теута
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Интер
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Лига конференций, 1 тур
Мьеллбю
2 : 0
15.10.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
Теута
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0 : 2
12.08.2021
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 0
05.08.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0 : 3
27.07.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0 : 2
22.07.2021
Интер
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
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