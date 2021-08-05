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Лига конференций 2026/2027
Шэмрок Роверс - Теута
Шэмрок Роверс - Теута: обзор матча 05 августа 2021
Шэмрок Роверс
05.08.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Теута
90+1'
А. Эмаху
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шэмрок Роверс - Теута
ГОЛ! 1:0!
А. Эмаху
90'
+1
88'
Замена
S. Plaku
️️️️
A. Daja
Замена
А. Эмаху
️️️️
Р. Гаффни
83'
Замена
С. Гэннон
️️️️
Р. Финн
83'
Замена
А. Грин
️️️️
Р. Тауэлл
77'
74'
Желтая карточка
J.
Замена
Г. Берк
️️️️
Г. О'Нил
71'
Замена
С. Кавана
️️️️
J. O'Brien
70'
69'
Замена
P. Gorgiev
️️️️
Т. Сефери
34'
Желтая карточка
A. Daja
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
28
Joey O'Brien
ЦФ
4
Роберту Лопеш
ЦФ
5
Ли Грейс
ЦФ
8
Ронан Финн
ЦФ
7
Дилан Уоттс
ЦФ
17
Ричард Тауэлл
ЦФ
16
Гэри О'Нил
ЦФ
5
Лайам Скейлз
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
1
Алан Маннус
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Теута
59
Шерифф Каллаку
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
0
Jackson
ЦФ
10
Лоренцо Виля
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
14
Asion Daja
ЦФ
15
Blerim Kotobelli
ЦФ
0
R. Arapi
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
17
Blagoja Todorovski
ЦФ
77
Стиви Фрашери
ЦФ
Шэмрок Роверс
2
Шон Хор
ЦЗ
2
Син Гэннон
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
11
Син Кавана
ЦФ
24
Max Murphy
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Теута
1
Bobi Celeski
ЦФ
0
A. Selmani
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
6
Альбано Алекси
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
20
Sebino Plaku
ЦФ
5
5
Скейлз
1
Маннус
20
Гаффни
14
Мандрою
16
О'Нил
1-5
59
Каллаку
15
77
Фрашери
17
28
0
8
Финн
2
Гэннон
2
Гэннон
8
Финн
28
11
Кавана
11
Кавана
28
20
Гаффни
10
Эмаху
10
Эмаху
20
Гаффни
16
О'Нил
10
Берк
10
Берк
16
О'Нил
17
Тауэлл
9
Грин
9
Грин
17
Тауэлл
17
Сефери
14
14
17
Сефери
14
20
20
14
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Теута
2
Шон Хор
ЦЗ
26
Крис Маккэн
ЦП
24
Max Murphy
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
1
Bobi Celeski
ЦФ
0
A. Selmani
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
6
Альбано Алекси
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
Остались в запасе
2
Шон Хор
ЦЗ
26
Крис Маккэн
ЦП
24
Max Murphy
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Остались в запасе
1
Bobi Celeski
ЦФ
0
A. Selmani
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
6
Альбано Алекси
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Шэмрок Роверс - Теута
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Теута
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0 : 2
12.08.2021
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 0
05.08.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0 : 3
27.07.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0 : 2
22.07.2021
Интер
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
Теута
Информация о матче
Стадион:
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