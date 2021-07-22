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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Теута - Интер
Теута - Интер: обзор матча 22 июля 2021
Теута
22.07.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Интер
37'
G. Soldevila
56'
G. Soldevila
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Теута - Интер
Желтая карточка
B. Kotobelli
90'
+3
89'
Желтая карточка
F. Bessone
Замена
B. Kotobelli
️️️️
J.
83'
80'
Замена
️️️️
С. Морено
Замена
F. Avdyli
️️️️
А. Алекси
78'
Замена
S. Plaku
️️️️
Ш. Каллаку
77'
75'
Замена
J. Paredes
️️️️
G. Soldevila
68'
Желтая карточка
Ж. Рубио
63'
Желтая карточка
И. Лима
56'
ГОЛ! 0:2!
G. Soldevila
Замена
E. Karabeci
️️️️
A. Daja
56'
Замена
️️️️
Б. Красники
46'
37'
ГОЛ! 0:1!
G. Soldevila
Пас отдал
J. Betriu
Желтая карточка
R. Arapi
34'
Желтая карточка
E. Vila
20'
Желтая карточка
А. Алекси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теута
59
Шерифф Каллаку
ЦП
17
Blagoja Todorovski
ЦФ
5
Rustem Hoxha
ЦФ
0
R. Arapi
ЦФ
0
Jackson
ЦФ
14
Asion Daja
ЦФ
6
Альбано Алекси
ЦФ
0
E. Vila
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
77
Стиви Фрашери
ЦФ
Интер
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
3
Federico Bessone
ЦФ
7
Genis Soldevila
ЦФ
45
Gerard Artigas
ЦФ
23
Jordi Roca Grau
ЦФ
11
Jordi Betriu
ЦФ
4
Ivan De Nova
ЦФ
49
Adria Gallego
ЦФ
1
Хосеп Гомес
ЦФ
Теута
0
F. Avdyli
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
20
Sebino Plaku
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
15
Blerim Kotobelli
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
Интер
31
Gerardo Rubio
ЦФ
23
Жорди Рубио
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
22
Joel Paredes
ЦФ
1-5
59
Каллаку
0
77
Фрашери
19
Красники
17
Сефери
6
Алекси
1-1-5
6
Лима
11
Морено
23
1
Хосеп Гомес
49
4
11
6
Алекси
0
0
6
Алекси
59
Каллаку
20
20
59
Каллаку
0
15
15
0
14
13
13
14
7
22
22
7
Остались в запасе
Теута
Интер
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
31
Gerardo Rubio
ЦФ
23
Жорди Рубио
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Остались в запасе
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
Остались в запасе
31
Gerardo Rubio
ЦФ
23
Жорди Рубио
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Статистика матча Теута - Интер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Теута
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0 : 2
12.08.2021
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 0
05.08.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0 : 3
27.07.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0 : 2
22.07.2021
Интер
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
Теута
Интер
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Лига конференций, 1 тур
Мьеллбю
2 : 0
15.10.2026
Интер
Лига конференций, 4 раунд
Интер
0 : 0
27.08.2026
Дрита
Лига конференций, 4 раунд
Дрита
2 : 2
20.08.2026
Интер
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