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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Шериф - Теута
Шериф - Теута: обзор матча 13 июля 2021
Шериф
13.07.2021, вторник, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Теута
6'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шериф - Теута
Замена
Л. Бизяк
️️️️
А. Траоре
81'
80'
Замена
F. Beqja
️️️️
A. Daja
Замена
H. Zapata
️️️️
Ф. Кастаньеда
72'
65'
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
E. Karabeci
65'
Замена
J.
️️️️
B. Kotobelli
Замена
П. Банда
️️️️
Н. Даго
60'
Замена
М. Янсане
️️️️
Л. Энрике
46'
Замена
С. Радельич
️️️️
Г. Дуланто
46'
38'
Замена
А. Алекси
️️️️
Л. Виля
25'
Желтая карточка
B. Kotobelli
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
С. Тилль
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
27
Кестон Жульен
ЛЗ
90
Кристиано
ЛЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
31
Себастьен Тилль
ЦП
10
Надрей Даго
ЦФ
18
Мусса Куабу
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Теута
77
Стиви Фрашери
ЦФ
10
Лоренцо Виля
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
0
E. Vila
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
14
Asion Daja
ЦФ
15
Blerim Kotobelli
ЦФ
0
R. Arapi
ЦФ
5
Rustem Hoxha
ЦФ
17
Blagoja Todorovski
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
8
Александр Белоусов
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
13
Петер Банда
ПВ
17
Hansel Zapata
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Теута
6
Альбано Алекси
ОП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
1
Bobi Celeski
ЦФ
0
Jackson
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
20
Sebino Plaku
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
4-1-1-4
33
Атанасиадис
90
Кристиано
2
Арболеда
55
Дуланто
27
Жульен
31
Тилль
90
Энрике
10
Даго
32
Кастаньеда
14
Траоре
18
Куабу
5
14
17
5
0
15
10
Даго
13
Банда
13
Банда
10
Даго
32
Кастаньеда
17
17
32
Кастаньеда
55
Дуланто
6
Радельич
6
Радельич
55
Дуланто
14
Траоре
77
Бизяк
77
Бизяк
14
Траоре
90
Энрике
95
Янсане
95
Янсане
90
Энрике
15
0
0
15
10
Виля
6
Алекси
6
Алекси
10
Виля
14
0
0
14
13
59
Каллаку
59
Каллаку
13
Остались в запасе
Шериф
Теута
3
Чарльз Петро
ОП
8
Александр Белоусов
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
Главный тренер
Юрий Вернидуб
1
Bobi Celeski
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
20
Sebino Plaku
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
Остались в запасе
3
Чарльз Петро
ОП
8
Александр Белоусов
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
Остались в запасе
1
Bobi Celeski
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
20
Sebino Plaku
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шериф - Теута
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Теута
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0 : 2
12.08.2021
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 0
05.08.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0 : 3
27.07.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0 : 2
22.07.2021
Интер
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
Теута
Информация о матче
Стадион:
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