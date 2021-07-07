Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Теута - Шериф
Теута - Шериф: обзор матча 07 июля 2021
Теута
07.07.2021, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Шериф
15'
Л. Энрике
45+1'
Л. Энрике
56'
А. Траоре
89'
Ф. Кастаньеда
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Теута - Шериф
90'
+1
Замена
Ч. Петро
️️️️
С. Тилль
90'
+1
Замена
А. Белоусов
️️️️
Ф. Кастаньеда
89'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Кастаньеда
Замена
P. Gorgiev
️️️️
Т. Сефери
85'
Замена
B. Kotobelli
️️️️
J.
78'
78'
Замена
H. Zapata
️️️️
А. Траоре
Замена
A. Daja
️️️️
R. Hoxha
68'
67'
Замена
Л. Бизяк
️️️️
Л. Энрике
61'
Желтая карточка
М. Янсане
56'
ГОЛ! 0:3!
А. Траоре
Желтая карточка
Ш. Каллаку
54'
46'
Замена
М. Янсане
️️️️
Н. Даго
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Л. Энрике
Желтая карточка
J.
31'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теута
77
Стиви Фрашери
ВР
6
Альбано Алекси
ОП
10
Лоренцо Виля
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
17
Blagoja Todorovski
ЦФ
95
Dejvi Bregu
ЦФ
0
R. Arapi
ЦФ
5
Rustem Hoxha
ЦФ
0
Jackson
ЦФ
0
E. Vila
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Шериф
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
90
Кристиано
ЛЗ
27
Кестон Жульен
ЛЗ
2
Данило Арболеда
ЦЗ
55
Густаво Дуланто
ЦЗ
90
Луваннор Энрике
ЛВ
10
Надрей Даго
ЛВ
18
Мусса Куабу
ОП
31
Себастьен Тилль
ЦП
32
Франк Кастаньеда
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Теута
77
Ильди Груда
ЛФ
20
Sebino Plaku
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
15
Blerim Kotobelli
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
14
Asion Daja
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
0
F. Avdyli
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
Шериф
33
Сергей Пащенко
ВР
1
Думитру Челядник
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
3
Чарльз Петро
ОП
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Александр Белоусов
ЦП
13
Петер Банда
ПВ
17
Hansel Zapata
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
1-2-5
77
Фрашери
6
Алекси
10
Виля
59
Каллаку
5
17
Сефери
0
0
0
4-1-1-2-2
33
Атанасиадис
90
Кристиано
2
Арболеда
55
Дуланто
27
Жульен
18
Куабу
31
Тилль
90
Энрике
10
Даго
14
Траоре
32
Кастаньеда
0
15
15
0
17
Сефери
14
14
17
Сефери
5
14
14
5
31
Тилль
3
Петро
3
Петро
31
Тилль
32
Кастаньеда
8
Белоусов
8
Белоусов
32
Кастаньеда
14
Траоре
17
17
14
Траоре
10
Даго
95
Янсане
95
Янсане
10
Даго
90
Энрике
77
Бизяк
77
Бизяк
90
Энрике
Остались в запасе
Теута
Шериф
20
Sebino Plaku
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
0
F. Avdyli
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
77
Ильди Груда
ЛФ
33
Сергей Пащенко
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
13
Петер Банда
ПВ
1
Думитру Челядник
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
20
Sebino Plaku
ЦФ
1
Bobi Celeski
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
0
F. Beqja
ЦФ
0
F. Avdyli
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
19
Блерим Красники
ЦФ
77
Ильди Груда
ЛФ
Остались в запасе
33
Сергей Пащенко
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
13
Максим Кожокару
ЦП
13
Петер Банда
ПВ
1
Думитру Челядник
ВР
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Теута - Шериф
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Теута
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0 : 2
12.08.2021
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 0
05.08.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0 : 3
27.07.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0 : 2
22.07.2021
Интер
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
Теута
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
Информация о матче
Стадион:
Шериф
Новости команд
Все
Теута
Шериф
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
Гол Аршавина принес «Кайрату» победу в отборочном матче Лиги Европы
2016.06.30 23:02
21
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Санкт-Галлен» – «Шериф»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Шериф» – «Санкт-Галлен»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
«Маккаби» – «Шериф»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+