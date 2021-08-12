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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Теута - Шэмрок Роверс
Теута - Шэмрок Роверс: обзор матча 12 августа 2021
Теута
12.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Шэмрок Роверс
20'
Р. Гаффни
62'
Р. Гаффни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Теута - Шэмрок Роверс
87'
Желтая карточка
Г. Берк
86'
Желтая карточка
Ш. Хор
Желтая карточка
B. Kotobelli
86'
78'
Замена
К. Маккэн
️️️️
Д. Уоттс
78'
Замена
Ш. Хор
️️️️
J. O'Brien
77'
Желтая карточка
Д. Уоттс
Замена
S. Zogaj
️️️️
S. Plaku
74'
70'
Замена
С. Гэннон
️️️️
Р. Финн
69'
Замена
А. Грин
️️️️
Р. Гаффни
Замена
B. Kotobelli
️️️️
J.
69'
62'
ГОЛ! 0:2!
Р. Гаффни
59'
Замена
Г. Берк
️️️️
Р. Тауэлл
57'
Желтая карточка
J. O'Brien
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гаффни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теута
59
Шерифф Каллаку
ЦП
17
Blagoja Todorovski
ЦФ
77
Стиви Фрашери
ЦФ
6
Альбано Алекси
ЦФ
0
R. Arapi
ЦФ
0
Jackson
ЦФ
14
Asion Daja
ЦФ
13
Erando Karabeci
ЦФ
10
Лоренцо Виля
ЦФ
20
Sebino Plaku
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Шэмрок Роверс
20
Рори Гаффни
ЦФ
1
Алан Маннус
ЦФ
28
Joey O'Brien
ЦФ
4
Роберту Лопеш
ЦФ
5
Ли Грейс
ЦФ
8
Ронан Финн
ЦФ
7
Дилан Уоттс
ЦФ
17
Ричард Тауэлл
ЦФ
16
Гэри О'Нил
ЦФ
5
Лайам Скейлз
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Теута
1
Bobi Celeski
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
15
Blerim Kotobelli
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
0
A. Selmani
ЦФ
24
Artan Jazxhi
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
11
Silvio Zogaj
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
Шэмрок Роверс
2
Шон Хор
ЦЗ
26
Крис Маккэн
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
24
Max Murphy
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
1-5
59
Каллаку
13
17
Сефери
20
10
Виля
14
5
7
Уоттс
14
Мандрою
5
Скейлз
16
О'Нил
17
Тауэлл
0
15
15
0
20
11
11
20
28
2
Хор
2
Хор
28
7
Уоттс
26
Маккэн
26
Маккэн
7
Уоттс
8
Финн
2
Гэннон
2
Гэннон
8
Финн
20
Гаффни
9
Грин
9
Грин
20
Гаффни
17
Тауэлл
10
Берк
10
Берк
17
Тауэлл
Остались в запасе
Теута
Шэмрок Роверс
1
Bobi Celeski
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
0
A. Selmani
ЦФ
24
Artan Jazxhi
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
24
Max Murphy
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
1
Bobi Celeski
ЦФ
99
Dejvid Kapllani
ЦФ
28
Hristijan Dragarski
ЦФ
0
A. Selmani
ЦФ
24
Artan Jazxhi
ЦФ
80
Ledio Beqja
ЦФ
14
Pepi Gorgiev
ЦФ
77
Ильди Груда
ЦФ
Остались в запасе
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
24
Max Murphy
ЦФ
10
Айдомо Эмаху
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Теута - Шэмрок Роверс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Теута
Лига конференций, 3 раунд
Теута
0 : 2
12.08.2021
Шэмрок Роверс
Лига конференций, 3 раунд
Шэмрок Роверс
1 : 0
05.08.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Интер
0 : 3
27.07.2021
Теута
Лига конференций, 2 раунд
Теута
0 : 2
22.07.2021
Интер
Лига чемпионов, 1 раунд
Шериф
1 : 0
13.07.2021
Теута
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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