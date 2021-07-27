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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Флора - Легия
Флора - Легия: обзор матча 27 июля 2021
Флора
27.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Легия
67'
Р. Лопеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Флора - Легия
90'
+2
Желтая карточка
Т. Пекхарт
83'
Замена
Б. Слиш
️️️️
Р. Лопеш
Замена
М. Соометс
️️️️
С. Зенев
80'
77'
Желтая карточка
А. Енджейчик
Замена
С. Рейнкорт
️️️️
Х. Оямаа
74'
Замена
К. Калласте
️️️️
М. Лукка
74'
71'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Эмрели
67'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Й. Юранович
Желтая карточка
М. Лукка
55'
Желтая карточка
С. Зенев
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
4
Марко Лукка
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Легия
1
Артур Боруц
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
10
Жозуэ
АП
24
Матеуш Ветеска
ЦФ
3
Матеуш Холовня
ЦФ
28
Андре Мартинш
ЦФ
82
Лукиньяс
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Флора
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
23
Хенри Валья
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
Легия
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
99
Бартош Слиш
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
14
Майк Навроцки
ЦФ
63
Якуб Кисель
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
3-4-3
38
Игонен
2
Лиландер
24
Пюрг
2
Кууск
20
Поом
10
Миллер
15
Саппинен
14
Васильев
20
Зенев
4
Лукка
8
Оямаа
3-1-5
1
Боруц
18
Юранович
55
Енджейчик
37
Младенович
10
Жозуэ
3
Холовня
21
Лопеш
11
Эмрели
82
Лукиньяс
28
Мартинш
4
Лукка
25
Калласте
25
Калласте
4
Лукка
20
Зенев
8
Соометс
8
Соометс
20
Зенев
8
Оямаа
11
Рейнкорт
11
Рейнкорт
8
Оямаа
21
Лопеш
99
Слиш
99
Слиш
21
Лопеш
11
Эмрели
17
Пекхарт
17
Пекхарт
11
Эмрели
Остались в запасе
Флора
Легия
26
Кристо Хуссар
ПЗ
23
Хенри Валья
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
14
Майк Навроцки
ЦФ
63
Якуб Кисель
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Остались в запасе
26
Кристо Хуссар
ПЗ
23
Хенри Валья
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
Остались в запасе
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
25
Каспер Тобиаш
ЦФ
14
Майк Навроцки
ЦФ
63
Якуб Кисель
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
22
Каспер Скибицки
ЦФ
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Главный тренер
Яцек Магера
Статистика матча Флора - Легия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
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Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
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Гурник
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30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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